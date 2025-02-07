Многие, кто изучал вопрос о том, как подняться по карьерной лестнице, слышали о том, как важно развивать свой эмоциональный интеллект. EQ — это востребованный навык, который означает способность управлять своими чувствами и чувствами окружающих. Кристин Крузвергара, директор по стратегии образования в Handshake, за свою карьеру руководила более чем 100 людьми, рассказала CNBC, как отточить этот навык.

Люди с высоким EQ — отличные коммуникаторы и могут использовать свою эмпатию, чтобы завоевать доверие людей. В рабочей обстановке это может означать, что человек станет влиятельным лидером, который хорошо выполняет свою работу и с которым приятно работать. Научиться развивать его — одна из главных задач, над которой Крузвергара работает со своими подчиненными.

Она является главным стратегом по вопросам образования в компании Handshake, руководила более чем 100 сотрудниками и научилась хорошо общаться как с руководителями компаний, так и со студентами. Ранее она в течение четырех лет работала с одной сотрудницей, чтобы та стала более эмоционально развитой.

«Она осознавала свои эмоции, но очень плохо умела читать эмоции других людей, — рассказывает эксперт. — Она чувствовала, что всегда неправильно воспринимает людей, и из-за этого ей было очень трудно разобраться в политике в нашем окружении и понять, как ориентироваться в комнатах и знать, кто имеет влияние».

Одна из основных стратегий, которую разработали Крузвергара и ее докладчик, заключалась в том, чтобы обращать внимание на динамику в помещении во время собраний. После встреч с активными обсуждениями или возможными разногласиями она проверяла своего референта, чтобы понять, какие выводы он сделал. Она задавала такие вопросы, как:

«Что вы заметили в языке тела каждого, особенно лидеров и их команд?»;

«Кто выглядел неловко и почему? Какие сигналы заставили вас так подумать?»;

«Было ли похоже, что главный докладчик получил поддержку еще до начала встречи? Что выдавало это?»;

«Как вы думаете, в чем суть разногласий и какие неудовлетворенные потребности могут быть у каждого человека?»;

«Кто, как вам показалось, обладает наибольшим влиянием в комнате? Какие сигналы указывают на это?»;

«Что нужно каждой из заинтересованных сторон, чтобы двигаться вперед?».

Каждый человек делился тем, что он заметил, а также обсуждал любые несоответствия между тем, что он вынес из взаимодействия. По словам Крузвергары, это поможет человеку собрать более полную картину обсуждения и определить дальнейшие шаги по итогам встреч. Это помогло бы начать искать необходимые сигналы, чтобы хорошо взаимодействовать с другими людьми и добиваться влияния на работе.

Эксперт также отметила еще одну вещь, на которую следует обратить внимание во время совещаний, — это то, как старшие руководители говорят или представляют. «Обратите внимание, являются ли они лаконичными ораторами, или они действительно любят контекст? Склонны ли люди в группе использовать данные при общении?», — советует она.

Наблюдение за тем, как общаются VIP-персоны компании, по словам Крузвергары, говорит кое-что о том, как они предпочитают потреблять информацию и что их волнует. «Потренируйтесь повторять их стиль общения, чтобы знать, как лучше донести до них информацию», — рекомендует она.

«В целом, разбор того, что произошло во время важных встреч, и последствий того, как это повлияло на команду, — это пример того, как мы взяли что-то действительно большое и неоднозначное и разбили это на более тактические шаги, чтобы улучшить этот конкретный набор навыков», — говорит Крузвергара.

Доктор Гита Мурали считает, что сила образования может разорвать циклы бедности и неравенства во всем мире. Женщина является генеральным директором некоммерческой организации Room to Read, обучающей грамотности миллионы детей по всему миру. Мурали рассказала о самых важных уроках, которые необходимо усвоить молодежи для построения карьеры.