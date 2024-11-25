Доктор Гита Мурали считает, что сила образования может разорвать циклы бедности и неравенства во всем мире. Женщина является генеральным директором некоммерческой организации Room to Read, обучающей грамотности миллионы детей по всему миру. Мурали рассказала CNBC о самых важных уроках, которые необходимо усвоить молодежи для построения карьеры.

Размышляя о том, какие фундаментальные навыки нужны детям, чтобы преодолевать ограничения в жизни, Мурали и ее коллеги пришли к выводу, что важнее всего — чтение.

«Как только вы освоите чтение, мир откроется для вас и вы сможете развивать пути обучения, которые помогут вам сделать правильный, осознанный выбор», — сказала она.

По данным ЮНЕСКО, опубликованным в 2024 году, во всем мире около 754 млн взрослых не умеют читать и писать, две трети из них — женщины. А в 2023 году организация сообщала, что 250 млн детей не посещают школу.

С момента своего основания в 2000 году Room to Read помогла более чем 45 млн детей в 24 странах и направила около $850 млн на улучшение базового обучения детей по всему миру. Мурали пришла в организацию в 2009 году на должность менеджера и дошла до должности ведущего руководителя компании. Она была выбрана для участия в ежегодной программе CNBC Changemakers: «Женщины, преобразующие бизнес».

Мурали провела свое детство в развитой стране, где у нее был доступ к достойному образованию, в отличие от ее матери, выросшей в Индии. «Мы были выходцами из семьи, где детские браки были нормой», — говорит она. По словам Мурали, ее мать была одаренной и окончила среднюю школу в 12 лет, но тем не менее от нее ожидали, что она предпочтет замужество образованию.

Она хотела продолжить учебу, но ее отец хотел оплатить обучение в университете только для их старшего сына. «У него также было три старших дочери, и поэтому у моей мамы возникло чувство несправедливости», — говорит топ-менеджер.

Мать Мурали восстала против желания своей семьи и начала самостоятельно посещать занятия в общине. Позже она поступила на службу в индийскую армию в качестве медсестры, что подарило ей возможность поехать в США по медицинской визе. В итоге она построила успешную карьеру биолога-статистика, а братьям и сестрам высылала деньги на обучение.

«Говоря об этом, я часто провожу параллель с тем, что мы делаем в Room to Read в области образования девочек, — одно решение не выходить замуж действительно оказало влияние на целое поколение», — сказала Мурали.

Она взяла пример со своей матери и стала отличницей. К 22 годам у нее уже была степень бакалавра в области биостатистики, степень магистра в Калифорнийском университете в Беркли и работа в крупной фармацевтической компании.

Выросшая в такой семье, Мурали всегда была достигатором. Она работала в крупной фармацевтической компании, занималась поддержкой клинических испытаний и анализом данных и вдруг поняла, что не реализована в жизни.

В то время она также работала над получением степени доктора философии в области изучения Южной Азии в университете Беркли. В ходе многочисленных бесед и исследований Мурали решила направить свои усилия в социальный сектор. В рамках своей работы она стала ездить в Индию, где напрямую общалась с местными жителями, изучая их модели голосования.

«Я думаю, что одними из самых важных впечатлений стали разговоры с родителями об их ожиданиях от политики, — они стали важны и для меня», — сказала она.

Мурали решила, что хочет заниматься работой, которая напрямую связана с социальной сферой и развитием сообществ, и по сей день женщина занимается именно этим. Под ее руководством Room to Read развивается как организация, которая внедряет и осуществляет прямые видимые изменения.

«Я стараюсь донести до людей, что практика, сложившаяся до нас, не ограничивает нас сегодня. Человек способен на гораздо большее, чем кажется, если дать ему фундамент. Поэтому я всегда говорю людям: если кажется, что они достигли предела своих возможностей, то просто стоит подтолкнуть себя еще немного вперед», — говорит Мурали.

Для нее самой толчком к тому, чтобы стать лидером, послужила природная смелость в сочетании с упорным трудом. По словам женщины, она не боялась тяжелой работы и была готова работать часами.

В настоящее время Мурали считает, что базовые права, такие как право на образование, должны быть у человека по умолчанию. А задача ее организации — предпринять смелые шаги, чтобы это стало реальностью. «Я думаю, что достигла того уровня смелости, который, возможно, позволит мне продвигать идеи Room to Read гораздо быстрее, чем раньше», — отметила женщина.

Молодым людям Мурали дает один ключевой совет: план — это хорошо, но не переборщите с планированием. «GPS может быть полезен, но не бойтесь двигаться по бездорожью», — приводит пример она.

Топ-менеджер считает, что начинать карьеру нужно, уже имея сильный функциональный набор навыков.

«Никогда, а особенно — в наше время, невозможно предсказать все различные возможности работы и карьерные пути, которые будут доступны в ближайшие 5-10 лет», — отмечает Мурали.

По ее словам, очень важно сформировать эти навыки на ранних этапах и научиться адаптироваться, чтобы использовать их для выполнения различных функций. Кроме того, при выборе карьеры важно научиться «управлять страстью» и не позволять ей управлять собой. Развитие прагматизма путем освоения функциональных навыков может помочь обрести финансовую безопасность и при этом заниматься любимым делом. Не обязательно выбирать что-то одно, утверждает Мурали.

На сегодняшний день Room to Read распространила более 42 млн книг по всему миру. В октябре организация выпустила фильм «Она меняет мир» — первый некоммерческий анимационный и художественный фильм, пропагандирующий гендерное равенство.

Наряду с основополагающими образовательными инициативами для детей младшего возраста Room to Read также уделяет внимание помощи подросткам, особенно женского пола, в развитии жизненных навыков, необходимых, чтобы побороть устои в своих семьях и стать инициаторами перемен внутри сообществ.

«Организация стремится обучить навыкам, которые необходимы подросткам для решения повседневных проблем, будь то ранние браки, насилие в отношении женщин, торговля людьми, детский труд, нехватка продовольствия или воды», — сказала Мурали.

Она добавила, что подрастающее поколение должно понять, как ориентироваться в практических вопросах и уметь договариваться со своими семьями и общинами, чтобы продолжать учиться в школе.

Ранее исследование показало, что часовая промышленность не производит и не продвигает достаточное количество моделей, которые хотели бы носить женщины. Они также недостаточно представлены в топ-менеджменте. Хотя 43% коллективов швейцарских часовых компаний — женщины, на них приходится гораздо меньшая доля руководящих должностей.