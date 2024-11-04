С повышением по службе увеличивается количество людей, которыми нужно руководить. Вместе с этим приходит новый набор стрессовых факторов, но по словам Брэндона Смита, психотерапевта и карьерного тренера, важно сохранять спокойствие на рабочем месте.

Небольшое повышение голоса во время совещания с командой может быть истолковано по-разному в зависимости от того, какую должность вы занимаете. «С каждым повышением ваша эмоциональная реакция становится все более преувеличенной в глазах команды, — говорит Смит. — Ваш уровень имеет значение».

Но это не значит, что вы никогда не сможете выразить разочарование или раздражение. Просто это нужно делать тактично. Смит говорит, что если вы чувствуете, что вас переполняют эмоции, отстранитесь от ситуации. «Вам нужно сделать шаг назад и найти кого-то, с кем вы можете об этом поговорить, либо найти какой-то другой способ облегчить ситуацию», — говорит он.

Следующий шаг имеет решающее значение, и многие менеджеры его упускают из виду: объясните своей команде, почему вам нужно выделить время. «Я расстроился. Это свойственно человеку , — говорит Смит. — Недостающий ингредиент заключается в том, что никто не дает названия своим эмоциям». При отсутствии объяснений люди предполагают худшее. «Если вы уйдете и не будете выходить на связь в течение двух дней, это не придаст вашей команде уверенности или чувства безопасности», — говорит он.

Чтобы избежать недоразумений, вам, возможно, стоит рассказать своей команде, почему вы уходите, прежде чем сделать шаг назад, говорит Эми Эдмондсон, профессор лидерства и менеджмента Гарвардского университета и автор книги «Бесстрашная организация: создание психологической безопасности на рабочем месте для обучения, инноваций и роста».

«Вы человек, — говорит она. — Скажите: “Я сейчас так расстроена, что рискую сказать что-то, о чем пожалею. Если вы позволите мне немного побыть человеком, я постараюсь с этим справиться и вернусь позже в лучшем расположении духа”». Выражая свои чувства и говоря, что вам нужно несколько минут для себя, вы создаете атмосферу прозрачности и доверия.

По данным исследовательской и консалтинговой компании Gartner, почти три четверти руководителей кадровых служб утверждают, что менеджеры «перегружены обязанностями». По данным LinkedIn, в этом году «выгорели» почти половина (47%) менеджеров — больше, чем рядовые сотрудники или директора. Эксперты назвали шесть способов защитить сотрудников от выгорания.