Российские компании не снижают активность в переводе сотрудников на удаленную работу — и такие меры уже дают заметные финансовые результаты, пишут «Известия». В некоторых случаях средние зарплаты тех, кого перевели на дистанционный режим, выросли примерно на 30% по сравнению с такими же офисными специалистами.

Photo by Helena Lopes on Unsplash

В этом помогло то, что работникам больше не приходится тратиться на транспорт и офисные услуги, а также расширение географии найма: работодатели могут привлекать специалистов из других регионов с меньшими затратами и в более гибком формате.

При этом переход на удаленку создает и новые задачи для бизнеса: сотрудники требуют дополнительной технической поддержки, дисциплины и инструментов для эффективного взаимодействия на расстоянии. Для многих компаний обновление ИТ-инфраструктуры, организация «виртуального офиса» и пересмотр правил работы стали приоритетом.

Самим сотрудникам удаленный формат работы очень нравится. В рядах молодых специалистов и новичков карьерный старт вне офиса зачастую оказывается удачным — востребованы позиции саппорта, продаж, административной поддержки, где опыт не так критичен.

В фоне этого тренда бизнесу важно понимать: рост зарплат и дистанционные форматы идут рука об руку с рисками — конкуренция за удаленные кадры усиливается, требования к качеству работы растут, а удержание талантов становится стратегической задачей. Именно те компании, которые сумели предложить гибкость, достойную оплату и инфраструктуру для отсутствующих в офисе, получают реальное преимущество на рынке труда.