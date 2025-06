В сентябре 2022 года основатель Patagonia Ивон Шуинар передал контроль над своей компанией, оцененной в $3 млрд, в руки двух новых структур: Patagonia Purpose Trust и некоммерческой организации Holdfast Collective. Теперь 100% будущих прибылей бренда направляются на борьбу с климатическим кризисом и защиту окружающей среды.

Вместо того чтобы продать компанию или вывести ее на биржу, Шуинар и его семья передали 2% голосующих акций Patagonia Purpose Trust, который обеспечивает соблюдение ценностей бренда. Оставшиеся 98% без права голоса были переданы Holdfast Collective — некоммерческой организации, созданной для финансирования экологических инициатив. Ожидается, что ежегодно она будет получать около $100 млн на эти цели.

Шуинар, известный своей неприязнью к статусу миллиардера, заявил: «Земля теперь наш единственный акционер». Он подчеркнул, что вместо извлечения прибыли из природы и превращения ее в богатство для инвесторов, Patagonia будет использовать свои доходы для защиты источника этого богатства — планеты.

Этот шаг стал продолжением многолетней экологической политики компании. С 1985 года Patagonia жертвует 1% от всех продаж на поддержку природоохранных организаций. В 2002 году Шуинар стал соучредителем инициативы One Percent for the Planet, объединяющей компании, готовые делиться частью прибыли с экологическими НКО.

Решение Шуинара стало уникальным примером того, как крупный бизнес может отказаться от традиционной модели накопления капитала в пользу устойчивого будущего. Patagonia остается коммерческой компанией, но ее прибыль служит исключительно интересам планеты.

Этот шаг вызвал широкий резонанс в мире бизнеса и экологии, став образцом для подражания в сфере корпоративной ответственности.