Как считают многие, чтобы чувствовать себя богатым, необходимо зарабатывать определенную сумму. Но достигнув этой цели или даже превзойдя эту отметку, люди часто бывают разочарованы и по-прежнему не удовлетворены своим финансовым положением, говорит Чарльз Чаффин, соучредитель Института финансовой психологии и профессор Университета штата Айова.

«Заблуждение заключается в том, что якобы существует некая реальная цифра и когда люди достигнут ее, они вдруг почувствуют себя богатыми, — сказал он. — Богатство — это субъективный опыт, и это нечто большее, чем просто количество денег, которые у вас есть».

На самом деле, согласно последним данным исследования Northwestern Mutual «Планирование и прогресс 2024», даже миллионеры не всегда чувствуют себя хорошо обеспеченными. Оно показало, что лишь 32% миллионеров считают себя состоятельными.

В то время как рост цен на товары повседневного спроса и другие экономические факторы могут играть важную роль, внутренние убеждения относительно денег также могут влиять на то, чувствует ли человек себя состоятельным, независимо от количества денег у него в банке, говорит Чаффин. Вот почему так происходит и на чем, по мнению эксперта, следует сосредоточиться, чтобы чувствовать себя более удовлетворенным своими деньгами.

Не зацикливайтесь на своих расходах

Люди, ставшие миллионерами, как правило, «бдительно относятся к деньгам», говорит Чаффин. Это один из четырех денежных сценариев, придуманных финансовыми психологами Брэдом и Тедом Клонцами. Люди, которые бдительно относятся к деньгам, как правило, постоянно анализируют, сколько денег поступает и уходит с их счетов.

«Они тщательно следят за своими расходами, и это одна из главных причин их успеха, — говорит Чаффин. — Миллионер вы или нет, необходимо следить за своими расходами, чтобы не жить не по средствам».

Но, по его словам, «повышенное внимание» к расходам может исказить восприятие своего финансового положения и заставить думать, что вы не так хорошо обеспечены, как это есть на самом деле. «Это ничем не отличается от одержимости тренировками, когда человеку кажется, что он никогда не будет в форме», — говорит Чаффин.

Независимо от того, хотите ли сэкономить или увеличить свой доход, важно спросить себя, чего вы надеетесь достичь, получив больше денег, говорит Чаффин. В противном случае, если не измените свои внутренние представления, то можно продолжать испытывать беспокойство по поводу финансов, даже будучи миллионером.

«Если кто-то говорит мне, что станет богатым, когда у него будет $2,7 млн, то мой следующий вопрос — что теперь? — говорит он. — Что будет дальше? Что произойдет на следующий день? Как это сделает вашу жизнь лучше? Давайте будем конкретны».

Поставьте перед собой конкретные цели

Если человек в состоянии ежедневно покрывать расходы на самое необходимое и имеет «финансовую подушку» на случай чрезвычайных ситуаций, то, скорее всего, он обеспечен. Но если вы все еще не чувствуете удовлетворения от своей финансовой картины, возможно, пришло время пересмотреть свое представление о богатстве, говорит Чаффин.

«У вас должно быть достаточно денег, чтобы чувствовать себя в безопасности, но в то же время вы должны спросить себя, для чего эти деньги и каково их назначение, — говорит он. — Постановка конкретных целей, которые вы планируете достичь с помощью сбережений, поможет вам избежать ощущения, что достаточно — это никогда не достаточно».

Вместо того чтобы просто стремиться стать миллионером, можно поставить перед собой цель заработать достаточную сумму, чтобы помочь своей семье или оставить работу и отправиться в путешествие по миру. Ощущение богатства не всегда связано с конкретной суммой.

«Некоторые из самых богатых людей, которых я знаю, имеют очень мало денег на своих банковских счетах, но у них есть определенный круг общения на случай, если что-то пойдет не так, — говорит он. — Это тоже богатство».

В 1916 году во всех газетах впервые объявили о первом в мире миллиардере, что на то время казалось непостижимым. Более века спустя вопрос, кто первым достигнет отметки триллионера, продолжает волновать. Новый отчет Informa Connect Academy предсказал, кто в скором времени получит этот статус.