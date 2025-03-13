Важно осознать, что собеседование — это не экзамен, а двусторонние переговоры, говорит Андрей Шапенко, профессор бизнес-практики Московской школы управления Сколково. «Вы не просто претендуете на место, а проверяете, насколько компания и ее культура подходят вам», — отмечает эксперт. Шапенко дал 5 советов для успешного интервью и назвал ошибки, которых следует избегать. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».
По словам Шапенко, важно держать внутреннюю позицию профессионала, который приносит ценность, а не соискателя, который надеется понравиться и угодить.
Во-вторых, он рекомендует адаптироваться к контексту. «Каждая компания ищет не просто набор навыков, а человека, который решает ее конкретные задачи. Если понимаете, какие именно — уже половина успеха», — утверждает он.
В-третьих, необходимо продемонстрировать не только компетенции, но и правильный образ мышления. Это гораздо важнее, чем навыки, отмечает эксперт.
Шапенко объяснил, как определить потребности компании и провести анализ своих релевантных компетенций:
«Зависят ли эффективные поведенческие паттерны от уровня позиции и области? Безусловно. Чем выше позиция, тем больше оценивают не навыки, а мышление и способность управлять другими», — говорит эксперт.
ТОП-5 советов для успешного интервью от эксперта
1. Проведите разведку. Узнайте максимум про компанию, команду, бизнес. Это поможет задать несколько вопросов, которые покажут, что вы не пришли вслепую.
2. Фокусируйтесь на конкретных решениях. Компании ищут людей, которые не просто делают задачи, а решают проблемы. Рассказывайте не о том, где вы работали и что вы делали, а что конкретно вы сделали.
3. Демонстрируйте уверенность. Люди любят тех, кто верит в себя. Спокойная внутренняя уверенность — ваше конкурентное преимущество.
4. Задавайте вопросы и сами собеседуйте компанию. Собеседование — это не допрос. Чем больше вопросов вы зададите, тем лучше поймете, подходит ли вам эта позиция. Один из ключевых вопросов: «как вы определяете, что человек на этой позиции успешен?».
5. Продемонстрируйте четкие смыслы. «Сейчас я в точке А, иду в точку В. Вы сейчас в точке С, идете в точку D. Вместе мы достигнем наших задач быстрее».
Как не надо вести себя на собеседовании
Невербальные техники, которые работают
«И, еще раз, помните: ваша задача — не просто понравиться, а показать, что компания выиграет, если выберет вас», — заключает Шапенко.
Ранее Ольга Червякова, руководитель отдела подбора персонала Arenadata, рассказала, как подготовиться к собеседованию. Она предлагает начать с базового чек-листа: проверить технику и связь заранее, выбрать удобную тихую локацию с хорошим освещением, где ничего не будет отвлекать, а также продумать свой look: выбрать деловой стиль или smart casual.