Важно осознать, что собеседование — это не экзамен, а двусторонние переговоры, говорит Андрей Шапенко, профессор бизнес-практики Московской школы управления Сколково. «Вы не просто претендуете на место, а проверяете, насколько компания и ее культура подходят вам», — отмечает эксперт. Шапенко дал 5 советов для успешного интервью и назвал ошибки, которых следует избегать. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

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По словам Шапенко, важно держать внутреннюю позицию профессионала, который приносит ценность, а не соискателя, который надеется понравиться и угодить.

Во-вторых, он рекомендует адаптироваться к контексту. «Каждая компания ищет не просто набор навыков, а человека, который решает ее конкретные задачи. Если понимаете, какие именно — уже половина успеха», — утверждает он.

В-третьих, необходимо продемонстрировать не только компетенции, но и правильный образ мышления. Это гораздо важнее, чем навыки, отмечает эксперт.

Шапенко объяснил, как определить потребности компании и провести анализ своих релевантных компетенций:

Проведите анализ компании, ее конкурентов, трендов отрасли. Что сейчас критично для бизнеса? Какие проблемы стоят перед индустрией? О чем пишут в медиа?

Почитайте отзывы сотрудников, проверьте, какие вакансии открыты у конкурентов. Это поможет понять, чего компании явно не хватает.

Наведите справки. Не стесняйтесь спросить у хедхантера о том, что, на самом деле, нужно компании. Обзвоните свои контакты, используйте нетворк (например, сообщество выпускников или бывших коллег).

Подумайте, как ваши навыки могут быть полезны компании. Выберите три ключевых навыка, которые компания ищет, и подготовьте истории, подтверждающие, что вы их применяли в бою.

«Зависят ли эффективные поведенческие паттерны от уровня позиции и области? Безусловно. Чем выше позиция, тем больше оценивают не навыки, а мышление и способность управлять другими», — говорит эксперт.

Для исполнителей важны точность, скорость, исполнительность. Ожидают, что человек отвечает на вопросы четко и не уходит в размышления, имеет конкретный опыт решения корректных задач.

Для менеджеров важны системность, навык выстраивания процессов, способность работать с людьми. Тут уже нужно демонстрировать стратегическое видение и «мягкие» навыки. А также способность решать задачи не индивидуально, а с помощью команды «под ключ».

Для топ-менеджеров важна способность формировать смыслы, управлять неопределенностью, взаимодействовать с различными заинтересованными лицами и конструировать будущее. Будут проверять, насколько кандидат мыслит стратегическими категориями, а не простой операционкой. И, конечно же, смотрят на успешный опыт управления большими структурами. «Сбитые летчики» никому не нужны.

ТОП-5 советов для успешного интервью от эксперта

1. Проведите разведку. Узнайте максимум про компанию, команду, бизнес. Это поможет задать несколько вопросов, которые покажут, что вы не пришли вслепую.

2. Фокусируйтесь на конкретных решениях. Компании ищут людей, которые не просто делают задачи, а решают проблемы. Рассказывайте не о том, где вы работали и что вы делали, а что конкретно вы сделали.

3. Демонстрируйте уверенность. Люди любят тех, кто верит в себя. Спокойная внутренняя уверенность — ваше конкурентное преимущество.

4. Задавайте вопросы и сами собеседуйте компанию. Собеседование — это не допрос. Чем больше вопросов вы зададите, тем лучше поймете, подходит ли вам эта позиция. Один из ключевых вопросов: «как вы определяете, что человек на этой позиции успешен?».

5. Продемонстрируйте четкие смыслы. «Сейчас я в точке А, иду в точку В. Вы сейчас в точке С, идете в точку D. Вместе мы достигнем наших задач быстрее».

Как не надо вести себя на собеседовании

Не быть «идеальным кандидатом» и не обманывать. Если отвечаете шаблонно и гладко — это подозрительно. Лучше искренне говорить о том, чего вы не знаете и как вы это измените.

Не рассказывать биографию. Вопрос «расскажите о себе» — это не история жизни, а шанс сделать питч: 2-3 ключевых тезиса про ваш опыт и релевантные достижения.

Не перетягивать одеяло. Если говорите слишком много, это раздражает. Баланс: 40% — ваши ответы, 60% — диалог и уточняющие вопросы.

Не говорить плохо о прошлом работодателе. Даже если у вас был токсичный босс, найдите нейтральную формулировку.

Невербальные техники, которые работают

Прямая осанка, соответствующая уровню напряженности ситуации, создает впечатление уверенности.

Контакт глазами. Но не превращайте это в гипнотический взгляд — естественность важнее.

Спокойный глубокий голос. Статистически это вызывает доверие и уважение.

Умеренные медленные движения. Главный совет, который дают коучи по так называемому Leadership presence: «замедлитесь».

«И, еще раз, помните: ваша задача — не просто понравиться, а показать, что компания выиграет, если выберет вас», — заключает Шапенко.

Ранее Ольга Червякова, руководитель отдела подбора персонала Arenadata, рассказала, как подготовиться к собеседованию. Она предлагает начать с базового чек-листа: проверить технику и связь заранее, выбрать удобную тихую локацию с хорошим освещением, где ничего не будет отвлекать, а также продумать свой look: выбрать деловой стиль или smart casual.