Собеседование — это шанс показать себя с лучшей стороны и убедить работодателя, что именно вы подходите на эту вакансию. Ольга Червякова, руководитель отдела подбора персонала Arenadata, предлагает начать с базового чек-листа: проверить технику и связь заранее, выбрать удобную тихую локацию с хорошим освещением, где ничего не будет отвлекать, а также продумать свой look: выбрать деловой стиль или smart casual. Подробности находятся в распоряжении редакции «Инк.».

Для начала необходимо изучить компанию, отмечает Червякова. Важно проанализировать рынок и тренды в индустрии, чтобы лучше понимать, чем занимается компания и какие вызовы перед ней стоят.

Она также советует убедиться, что это направление бизнеса, стратегия развития и продукт компании вам действительно интересны. Для этого нужно внимательно изучить описание позиции и требований компании. А после убедиться, что предложение действительно устраивает и есть все необходимые навыки для интересующей вакансии.

Определите свои суперспособности

Важно не только осознавать свои сильные стороны, но и уметь их четко презентовать, заявляет Червякова. Она рекомендует выписать свои сильные стороны, подкрепить их успешными кейсами и реализованными проектами. Стоит заранее подумать, что ценно для компании, в которой запланировано собеседование.

«Собеседование — это диалог, и важно не только отвечать, но и задавать вопросы», — говорит эксперт. Необходимо внимательно слушать вопросы на интервью, не перебивая. Если вопрос непонятен — не стесняйтесь переспросить, отмечает эксперт.

Как правило, время интервью ограничено, поэтому нужно постараться отвечать кратко и по делу. «Задавайте свои вопросы о команде, задачах, культуре компании. Это покажет ваши знания и интерес, поможет лучше понять, подходит ли вам эта работа и компания», — советует Червякова.

Она отмечает, что на собеседовании лучше всегда давать достоверную информацию. Приукрашивание опыта или попытка выдать чужие достижения за свои могут не очень хорошо сказаться на будущем взаимодействии. Многие компании запрашивают рекомендации, а если работа связана с конкретными достижениями (например дизайном, маркетингом, и т. д.), то могут запросить портфолио по публичным кейсам. сли заявленные результаты не соответствуют действительности, это быстро выяснится.

Язык тела

Червякова советует сидеть прямо, это показывает уверенность и собранность. Также, если интервью происходит в онлайн-режиме, важно стараться смотреть в камеру, создавая ощущение вовлеченности, и избегать закрытых поз. «Стиль общения на интервью зависит от культуры компании: где-то принято общаться формально, а где-то очень просто и на „ты“», — отмечает эксперт.

Чтобы успешно пройти его, нужно уметь грамотно представить себя как специалиста и не бояться оценки работодателя. Ранее Валерия Чертовикова, СЕО психологического онлайн-университета Black Square University и эксперт по корпоративному обучению и коммуникациям, рассказала, как правильно вести себя на собеседовании, чтобы получить работу.