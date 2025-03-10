Собеседование — важный этап для каждого, кто претендует на новую должность. Чтобы успешно пройти его, нужно уметь грамотно представить себя как специалиста и не бояться оценки работодателя. Валерия Чертовикова, СЕО психологического онлайн-университета Black Square University и эксперт по корпоративному обучению и коммуникациям, рассказала, как правильно вести себя на собеседовании, чтобы получить работу. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Исследование аналитического центра «Альфа Страхование» показало, что почти 50% работодателей принимают решение о найме в первые 10 минут собеседования. Это значит, что внешний вид, речь и манера общения кандидата играют ключевую роль. Поэтому стоит заранее продумать, как представить себя и чем заинтересовать потенциального работодателя.

Подготовка к собеседованию

Подготовка к собеседованию начинается с изучения компании, ее деятельности и ценностей, заявляет Чертовикова. На собеседовании рекрутер часто задает вопросы об опыте работы, причинах ее смены и мотивации, реже спрашивают о личных качествах и карьерных амбициях. Ответы на такие вопросы Чертовикова рекомендует подготовить заранее.

«Будет неплохо составить свой список вопросов к работодателю, чтобы показать заинтересованность и серьезный подход. Нельзя забывать и про внешний вид: соответствие корпоративной культуре и стилю может сыграть кандидату на руку», — утверждает она.

Поведение на собеседовании

По словам эксперта, уверенное поведение расположит интервьюера к кандидату, поэтому важно держаться спокойно, сидеть в открытой позе и поддерживать зрительный контакт. Она также рекомендует отвечать на вопросы четко и уверенно, а ответы подкреплять примерами из опыта работы.

«Не нужно торопиться с ответами на сложные вопросы, лучше сделать небольшую паузу, чтобы обдумать ответ, — объясняет Чертовикова. — При этом излишняя самоуверенность тоже может вызвать негативную реакцию».

При этом, по ее словам, важно помнить о своем психологическом состоянии. Кандидаты зачастую волнуются перед собеседованием, и это может повлиять на их поведение. Чтобы снизить тревожность, эксперт советует вспомнить сложные ситуации из прошлого, с которыми удалось успешно справиться. Она рекомендует заранее подумать, как принять отказ, потому что это не катастрофа, а полезный опыт.

Справиться со стрессом помогут различные техники. Несколько глубоких вдохов и выдохов успокоят и дадут возможность сосредоточиться. Чертовикова приводит пример из фильма «Дьявол носит Prada», где главная героиня Энди получила работу, не зная о компании ничего. Это произошло потому, что она продемонстрировала свой характер, который впечатлил главного редактора.

«Не нужно играть какую-то роль — работодатели ценят искренность и человечность. Важно принимать свои эмоции и не стесняться говорить о том, что не устраивает, — объясняет эксперт. — Открытое общение с работодателем поможет избежать недопонимания в будущем».

Как объяснить перерыв в работе

Если в карьере был длительный перерыв, стоит заранее подумать, как объяснить его работодателю, заявляет Чертовикова. По ее словам, можно отметить, какую пользу принесло это время и какие навыки и знания удалось получить за этот период, например, освоить новые технологии и программы, подробно изучить ситуацию на рынке. Сейчас перемены происходят стремительно, и если постоянно не отслеживать их, можно сильно отстать в своем профессиональном росте, отмечает эксперт.

Завершающий этап собеседования

Завершающий этап собеседования не менее важен: стоит поблагодарить интервьюера за встречу и задать вопросы о процессе отбора кандидатов. Вежливость и профессионализм необходимо проявлять на каждом этапе. Каждое собеседование — это новый опыт, который поможет стать лучше и успешнее в будущем, отмечает эксперт.

«Не стоит бояться ошибиться, ведь во время собеседования выбор делает не только работодатель, но и кандидат. Когда он уверен в себе, ему проще адаптироваться к разным ситуациям и раскрыть свои сильные стороны», — заключает Чертовикова.

Собеседование — это настоящая проверка на способность адаптироваться, взаимодействовать и демонстрировать свою ценность для компании, так считает PR-менеджер Tenchat Элла Алиева. По ее словам, подготовка, уверенность и стратегия — ключевые элементы успешного прохождения собеседования. Ранее она рассказала, как вести себя на собеседовании, чтобы получить работу.