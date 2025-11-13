«Умные» колонки сегодня напоминают журналистов на пресс-конференции: всегда слушают, но далеко не всегда что-то записывают. Задача этой техники — ждать волшебного слова вроде «Алиса» или «Маруся», чтобы запустить свои электронные мозги и выполнить команду. Поэтому считается, что пока старт-слово не прозвучало, устройство анализирует окружающие звуки прямо у себя внутри, не отправляя лишнего в интернет. Но если вы склонны рассказывать политические анекдоты или тайны личной жизни коллег, Роскачество предложило способ, как на 100% избежать неприятностей.

Freepik

Многие до сих пор опасаются, что их «умная» колонка — это секретный агент, передающий все подряд. На деле же она чаще пересылает технические сигналы и проверяет связь, при этом общение с сервером надежно зашифровано. Взлом теоретически возможен, но ответственные производители добавляют аппаратную защиту, чтобы злоумышленники не могли просто так изменить настройки прослушивания.

Для гарантированной защиты самый надежный способ — отключение микрофона физически. Современные устройства обычно снабжены специальной кнопкой, которая аппаратно «затыкает» уши. Если колонка нужна только в определенное время, микрофон стоит держать выключенным в остальные часы. Аналогично стоит поступать с камерами на ноутбуках — шторка на объективе не даст злоумышленникам проследить за тобой даже при взломе.

Исследования показывают, что многие пользователи умных колонок не до конца понимают, как работают их устройства: например, почти половина владельцев Amazon Echo и Google Home не знали, что их голосовые записи сохраняются навсегда, а лишь четверть регулярно проверяла или удаляла эти данные. Это подчеркивает важность осознанного отношения к настройкам приватности и необходимости контролировать архивы голосовых команд.

Читайте также Google подслушивает дельфинов при помощи ИИ и смартфонов

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко советует:

«Не стоит обсуждать деликатные темы рядом с умными устройствами — они все слышат и могут формировать подробный профиль пользователя на основе фоновой речи».

Особенно важно для пользователей внимательно относиться к разрешениям, выданным умным девайсам, чтобы не превратить свой дом в открытый микрофон.

А бизнесу и разработчикам таких устройств стоит сделать ставку на прозрачность и удобство управления приватностью: предельно ясно информировать будущих владельцев техники, что и как записывается, давать простые инструменты для просмотра и удаления голосовых данных, а главное — обеспечивать аппаратные кнопки отключения микрофона. Это повысит доверие клиентов и снизит риски репутационных потерь на фоне опасений по поводу слежки и утечек.