Карьерный коуч сервиса Zety Жасмин Эскалера за 15 лет своей работы убедилась в том, что налаживание человеческих связей — лучший способ найти должность с желаемой зарплатой. Изучив множество профессиональных советов, она поделилась с CNBC своими наблюдениями и выработанной стратегией.

По словам эксперта, полезнее всего при поиске работы создать здоровую и поддерживающую профессиональную сеть. Среди множества видеороликов в TikTok о том, как налаживать контакты, один совет вызывает у нее наибольший отклик: «Лучший совет, который я когда-либо видела, — во время общения с коллегами обязательно спрашивать о диапазоне зарплат».

Есть несколько способов деликатно затронуть тему зарплаты во время общения. Вместо того чтобы спрашивать коллег о том, сколько они зарабатывают, стоит сосредоточить разговор на должности, которую ищет для себя человек. К примеру, можно поинтересоваться, есть ли у собеседника какая-нибудь информация или рекомендация по диапазону зарплат, который он обычно видит на должности X.

При обсуждении денег и профессиональных вопросов нужно потренироваться, чтобы чувствовать себя комфортно. «Известно, что существует гендерный разрыв, — говорит Эскалера. — Женщины получают меньше, чем мужчины, выполняя одну и ту же работу. Но также проблема может заключаться в том, что женщины просто не знают, сколько на самом деле платят в выбранной отрасли».

Онлайн-базы данных о зарплатах — хорошее место для начала, но в них часто указан широкий диапазон, который может не соответствовать уровню опыта, местоположению, отрасли, желаемой компании или конкретному набору квалификаций. «Эту информацию и знания можно получить, общаясь с людьми, — добавляет она. — И таким образом уравнять шансы».

Ранее основательница компании Ellevest, управляющая активами на $2 млрд, поделилась советами, как увеличивать свое благосостояние и улучшать положение на работе. Салли Кравчек была одной из первых женщин — генеральных директоров на Уолл-стрит. Она утверждает, что просьба о повышении зарплаты — одна из ключевых вещей, которые должна сделать женщина для увеличения своего общего заработка в течение карьеры.