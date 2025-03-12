Каждые несколько недель детские сады и школы сообщают родителям об очередном случае появления нитевидного червя. Неудивительно, что эти извивающиеся паразиты постоянно дают о себе знать, учитывая, как легко они передаются. Дэн Баумгардт, старший преподаватель факультета физиологии, фармакологии и нейронауки Бристольского университета, рассказал, как обнаружить гельминтов и избавиться от них.

Острица

Заражение нитевидными червями — распространенный недуг, особенно у детей. Вид червей, который его вызывает — Enterobius vermicularis, известный как острица.

Это связано с тем, что он тонкий и острый, как булавка, и серебристо-белый на вид. Иногда его также называют сидячим червем, возможно, потому, что он чаще всего поражает те части тела, на которых вы сидите.

Жизненный цикл остриц прост. Их личинки появляются из проглоченных яиц, которые затем вылупляются в тонком кишечнике. Обычно они образуют колонию в первой части толстого кишечника (слепой кишке).

Но их наиболее заметный эффект, по-видимому, проявляется в заднем проходе, поскольку самки червей мигрируют туда, обычно ночью, чтобы отложить яйца. Это приводит к распространенным симптомам сильного зуда в заднем проходе, особенно ночью.

Зуд естественным образом заставляет страдающего чесаться, помещая недавно отложенные яйца под ногти и позволяя им распространяться на других хозяев через контакт. Это может поразить любого — как взрослого, так и ребенка.

Острицы могут быть обнаружены в стуле после дефекации. Также они способны вызывать другие симптомы, такие как ночное беспокойство и ночное недержание мочи.

В редких случаях черви, предпочитающие жить в кишечнике, могут вызывать боли в животе, которые похожи на симптомы аппендицита. Иногда аппендикс удаляют, а потом выясняется, что он был полон извивающихся червей.

Заболевание обычно протекает в легкой форме, и его можно лечить дома. Для лечения часто используют мебендазол — это пероральный противоглистный препарат, который в большинстве аптек можно купить без рецепта.

Рекомендуется лечить всех членов семьи старше двух лет, на случай, если они уже заразились, помня, что иногда симптомы могут вообще не проявляться.

Если у ребенка младше двух лет, а также у беременных или кормящих женщин обнаружены глисты, важно обратиться к врачу за консультацией, так как лекарственные препараты могут оказаться неподходящими.

Для устранения инфекции и предотвращения ее распространения необходимо соблюдать правила гигиены, особенно для тех, кто не может принимать лекарства. Важно тщательно мыть руки, стирать вещи и избегать расчесывания пораженных участков. Рекомендуется также подстригать ногти, чтобы под них не попали яйца глистов.

Анкилостома

Острицы — не единственные черви (гельминты), которые поражают людей. Например, анкилостомы поражают около 470 миллионов человек по всему миру. Инфекции в Великобритании встречаются реже, поскольку анкилостомы предпочитают более теплый климат.

Как и острицы, они также имеют тенденцию селиться в тонком кишечнике — хотя они могут попасть туда и гораздо более сложным путем. Личинки анкилостом способны проникать через кожу и попадать в легкие с кровотоком. Оказавшись там, они перемещаются вверх в горло, где их затем можно проглотить.

Поскольку дыхательные пути и кишечник являются излюбленными местами обитания этих червей, симптомы заражения анкилостомами, как правило, связаны с ними, например, кашель и хрипы. Воспаление в тонком кишечнике, вызванное заражением, может вызывать боли в животе и диарею.

Анкилостомы также могут препятствовать всасыванию белков и железа из кишечника, вызывая анемию.

Характерная сыпь может быть замечена на стадии, когда личинки начинают прогрызать кожу — немного похожей на змею, извивающуюся в ней.

Филярии

Черви могут поражать не только кишечник или легкие, но и другие органы человеческого тела. Например, при лимфатическом филяриозе черви отряда Filariidae проникают в лимфатическую систему.

Лимфатические сосуды похожи на дренажные трубы: они удаляют лишнюю жидкость из тканей и возвращают ее в кровоток. Но если в лимфатическую систему попадают черви и вызывают ее воспаление, то в конечностях (например, в ногах) начинает накапливаться жидкость. Это состояние называется лимфедемой и сопровождается отеком и дискомфортом.

В крайних случаях отек может быть глубоким, что приводит к состоянию, известному как слоновость. Это происходит потому, что заражение червями вызывает не только отек, но и изменения кожи — она становится толще и жестче, приобретая вид слоновьей кожи.

Это лишь некоторые из гельминтных заболеваний, которые могут поражать людей. Другие примеры включают ленточных червей и власоглавов, которые также являются кишечными.

Ранее в США зафиксировали случаи древнего заболевания, ученые пытаются выяснить причины его возникновения. Речь идет о вспышке туберкулеза, который часто сопровождается надрывным кашлем. На сегодняшний день сообщается, что в ходе вспышки у 147 человек был диагностирован туберкулез, из них 67 заболели. Остальные 80 человек, у которых была диагностирована эта болезнь, заразились, но не проявляли симптомов, что называется латентной инфекцией.