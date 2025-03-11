Вспышка туберкулеза, который часто сопровождается надрывным кашлем, — началась в январе 2024 года в Канзас-Сити, штат Канзас, и в двух близлежащих округах и продолжается по состоянию на начало марта 2025 года. На сегодняшний день сообщается, что в ходе вспышки у 147 человек был диагностирован туберкулез, из них 67 заболели. Остальные 80 человек, у которых была диагностирована эта болезнь, заразились, но не проявляли симптомов, что называется латентной инфекцией.

Врач и медсестра осматривают рентгенограмму грудной клетки, положительную на туберкулез, 1958 г. (CDC/Charles Farmer)

Туберкулез является основной инфекционной причиной смерти во всем мире, уступая только COVID-19 в первые три года пандемии. The Conversation обратился к микробиологам Карен Добос и Марселе Энао-Тамайо из Университета штата Колорадо с просьбой объяснить, почему это древнее заболевание, похоже, возвращается.

Микобактерия туберкулеза — это микроорганизм, который вызывает заболевание, известное как туберкулез. Это заболевание известно человечеству на протяжении тысячелетий. Ученые нашли свидетельства наличия этого заболевания в останках людей, которые жили в Восточном Средиземноморье около 9 тыс. лет назад.

О первых упоминаниях о туберкулезе можно говорить с 410–400 годов до нашей эры, когда врач Гиппократ назвал это заболевание «фтизисом», что означает постепенно угасающее состояние, так как страдающие им люди теряли вес. Туберкулез также известен под названием чахотка, а в более поздние времена его называли белой чумой или белой смертью. Эти термины появились из-за анемии, которая развивалась у больных и придавала им бледный, нездоровый вид. Без надлежащего лечения активный туберкулез становится весьма опасным и может привести к смерти.

Около половины пациентов с активным туберкулезом умирают от этого заболевания, однако лечение снижает уровень смертности до 12%. Один из наиболее ярких эпитетов туберкулеза — «королевское зло», который описывает одну из его форм, сопровождающуюся отеками и повреждениями шеи, известную как золотуха. В Средние века считалось, что прикосновение короля обладает исцеляющей силой и способно избавить от этой разновидности туберкулеза благодаря чудесному вмешательству. Кроме того, туберкулез зловеще называли «похитителем молодости», поскольку исторически он чаще поражал людей в возрасте от 15 до 30 лет.

В 1865 году военный врач из Парижа Жан Антуан Вильмен доказал, что туберкулез может передаваться от зараженных животных к здоровым. До этого открытия считалось, что основными причинами заболевания являются конституциональная предрасположенность или нездоровый и аморальный образ жизни. Сам микроорганизм, вызывающий туберкулез, был открыт немецким врачом Робертом Кохом в 1882 году. Он сделал это знаменательное открытие 24 марта, который теперь отмечается как Всемирный день борьбы с туберкулезом.

Пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на возрождение туберкулеза. С 2020 по 2023 год количество случаев заболевания возросло на 4,6% по всему миру, обратив вспять десятилетия стабильного снижения заболеваемости. В Соединенных Штатах число случаев туберкулеза увеличилось более чем на 15% в период с 2022 по 2023 год.

Во время обязательной самоизоляции многие люди стали реже обращаться за медицинской помощью для ранней диагностики туберкулеза или для получения рецептов на лечение, вероятно, из-за страха заразиться COVID-19 в медицинских учреждениях. Проблемы с оказанием медицинских услуг на фоне эпидемии привели к почти 700 тыс. дополнительных смертей от туберкулеза.

Однако доступ к медицинским услугам может быть не единственным фактором, способствующим этому росту. Также могли оказать влияние перебои в поставках лекарств и задержки в их доставке. Например, в США в период с 2021 по 2023 год наблюдалась нехватка одного из основных препаратов для лечения туберкулеза.

На сегодняшний день комбинированная терапия считается единственным эффективным способом лечения туберкулеза и его распространения. Вплоть до конца 1930-х годов методы борьбы с этим заболеванием включали такие практики, как кровопускание и употребление рыбьего жира. Далее, популярными стали санатории, расположенные в высокогорных местностях, таких как Адирондак и Скалистые горы, где считалось, что холодный и сухой воздух способствует выздоровлению.

В то время ученые считали, что такие условия способствуют улучшению здоровья, так как бодрят организм и улучшают качество сна. Однако, несмотря на предположения, не было найдено никаких научных доказательств этой теории.

С началом 1940-х годов в терапию ввели стрептомицин — первый антибиотик, применяемый для лечения туберкулеза. Но микроорганизм довольно быстро стал к нему устойчивым. Позже, в 1950-х годах, появился изониазид, который стал основным препаратом первой линии в борьбе с этой болезнью, однако микробы смогли адаптироваться и к нему.

В современных подходах к лечению как латентных, так и активных форм туберкулеза используется комбинация из двух или четырех препаратов. Лечение активного туберкулеза требует не менее шести месяцев регулярной терапии. Нарушение режима ведет к распространению туберкулеза и возникновению форм заболевания с множественной лекарственной устойчивостью, для лечения которых могут потребоваться дополнительные препараты и более девяти месяцев терапии.

Люди должны понимать, что туберкулез по-прежнему представляет собой серьезную угрозу для общественного здравоохранения по всему миру. Одним из самых эффективных способов защиты является повышение осведомленности о способах передачи инфекции, методах лечения и необходимости активной работы по искоренению этой болезни.

Одной из главных причин важности просвещения о туберкулезе является то, что человек, имеющий скрытую форму заболевания, может в течение многих лет не осознавать, что он является носителем возбудителя. Поскольку у таких людей нет заметных симптомов, они маловероятно обратятся за медицинской помощью и, соответственно, не будут проходить лечение.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определила туберкулез как самое смертоносное заболевание 2024 года. Новая вакцина, которая саморазрушается в целях безопасности, показала многообещающие результаты на обезьянах макаках. Она обеспечивает лучшую защиту, чем традиционные препараты, и устраняет риск сопутствующих инфекций.