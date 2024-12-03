Большинство работодателей готовы вести переговоры, но сотрудники боятся попросить об увеличении зарплаты. Подготовиться к ответственной беседе помогут нейросети. Нолан Черч, соучредитель и генеральный директор платформы FairComp, который начинал карьеру в сфере подбора персонала в Google, рассказал CNBC как «подтасовывать обстоятельства в свою пользу».

По статистике, 85% сотрудников, которые пытаются добиться повышения зарплаты, улучшения льгот или других изменений, получают хотя бы часть того, о чем просили. Однако в США только 45% работников начинают этот разговор.

Эти показатели совпадают и с опытом Черча. Он принимал около 2 тыс. человек в такие компании, как Google, DoorDash и Carta. По оценкам рекрутера, около половины кандидатов, которым он делал предложение о работе, вообще не вступали в переговоры. Некоторые из них боятся, что компания может отозвать свое предложение, чего почти никогда не происходит.

Черч считает, что люди боятся вступать в переговоры, потому что у них нет достаточного опыта и они чувствуют себя неподготовленными. При этом подготовиться к разговору о зарплате очень сложно. Люди могут и должны изучить советы из авторитетных источников в интернете, но чтение статей и настоящие переговоры с менеджером по подбору персонала — это совсем разные вещи.

Эксперт рекомендует прибегнуть к помощи искусственного интеллекта, чтобы «подтасовать колоду в свою пользу». Тогда, по его словам, человек сможет прийти на переговоры готовым к победе. Вот три подсказки, которые Черч использует сам:

1. Изучить данные об оплате труда

Прежде всего необходимо определить свою рыночную стоимость, и ChatGPT — лучший инструмент для исследования по опыту рекрутера. Запрос, с которого начал Черч:

Назови мне диапазон зарплат для <вставить роль> в <вставить компанию>, расположенную в <вставить место>. Основываясь на моем профиле LinkedIn <вставить URL LinkedIn>, на какую зарплату я должен ориентироваться? Пожалуйста, укажи диапазон, который отражает мою реальную рыночную стоимость, а также максимальный уровень, который может быть достигнут в результате удачных переговоров.

ChatGPT сослался на данные Glassdoor и дал ему ссылку, чтобы он сам смог их изучить. Черч советует обязательно сравнить полученную информацию с советами друзей и коллег, занимающих аналогичные должности.

2. Тренироваться вести переговоры с помощью голосовой функции ChatGPT

Большинство людей остаются без денежных надбавок, потому что боятся попросить или не знают, как это сделать. Соискатели, которых собеседовал Черч, часто г признавались, что не чувствуют себя уверенно на переговорах. По данным Zippia, в среднем люди за всю карьеру меняют около 12 мест работы.

Большинство рекрутеров за месяц проводят больше переговоров, чем средний кандидат за всю свою жизнь. Но Черч утверждает, что уверенность в себе можно наработать, и искусственный интеллект — отличный инструмент для этого, особенно если под рукой нет опытного партнера по переговорам.

«Я протестировал три лучших продукта с искусственным интеллектом: ChatGPT, Claude и Perplexity. На данный момент голосовая модель ChatGPT кажется наиболее реалистичной — при ее использовании создается ощущение, что вы действительно разговариваете с менеджером по подбору персонала. Бесплатная версия работает отлично, но в зависимости от ваших потребностей вы можете захотеть перейти на вариант за $20 в месяц», — говорит Черч.

Чтобы начать общение, нужно выбрать голосовую функцию ChatGPT и дать ей следующую подсказку:

Я только что получил предложение от <название компании> на должность <название роли>. Они предложили мне <вставить зарплату>. Я хотел бы сыграть с вами в ролевую игру для предстоящих переговоров о зарплате. Можешь ли ты помочь мне и дать обратную связь, когда мы закончим?

«Я был потрясен тем, насколько реалистично выглядел разговор. ИИ сказал мне, что компенсация, о которой я просил, выходит за рамки его бюджета, и попросил обосновать свой запрос данными. Мы отыграли варианты, как я бы сделал это с менеджером по найму. Затем он дал мне обратную связь о том, что я могу улучшить во время следующего раунда переговоров», — отмечает он.

Симулятор переговоров с искусственным интеллектом не совершенен и никогда не будет таковым. Он не знает таких частных деталей, как то, насколько хорошо человек прошел собеседование или с каким количеством других кандидатов общается компания. Но даже с учетом этих недостатков Черч утверждает, что ChatGPT — лучший инструмент подготовки на рынке. Он рекомендует заниматься по 15 минут в день в течение 3-4 дней, если позволяет время. Час практики в совокупности может окупиться тысячей долларов годовой зарплаты.

3. Продолжать экспериментировать с запросами для ИИ

Создание запросов не требует технических навыков. Речь идет не о кодировании, а об упорстве. Можно экспериментировать с различными исходными данными, чтобы заставить ИИ давать им лучшие ответы. Чем больше человек будете пытаться, тем более качественные ответы он получит.

Черч озвучил и другие подсказки, которые можно использовать в преддверии собеседования. Эксперт отмечает, что их необходимо корректировать и подстраивать под личные нужды.

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