Некоторые руководители считают, что невозможно сохранять баланс между работой и личной жизнью. Другие утверждают, что это ключ к их успеху. Генеральный директор Glassdoor Кристиан Сазерленд-Вонг относится к последней категории. Под его руководством работает более 500 сотрудников. Топ-менеджер рассказал CNBC, как ему удается балансировать между обязанностями и отдыхом.

В свободное от работы время Сазерленд-Вонг старается абстрагироваться от задач. В особенности это важно для мужчины, когда он проводит время со своими детьми.

«Для своих детей я хочу быть лидером, не держа в руках гаджеты и не отвлекаясь постоянно на электронную почту и текстовые сообщения», — говорит Сазерленд-Вонг. Пять дней в неделю он работает удаленно, используя этот гибкий график, чтобы быть рядом, когда дети приходят из школы, и иметь возможность выйти из сети, чтобы провести с ними время, уложить их спать, а затем вернуться за работу.

Если возникает что-то срочное, он старается пойти в свой кабинет и решить вопрос там, а не отвечать на электронные письма и звонки, находясь рядом с детьми. По словам мужчины, это необходимо, чтобы сохранить дистанцию между ролями генерального директора и отца.

Согласно отчету Pew Research Center за март 2024 года, 46% подростков в возрасте от 13 до 17 лет говорят, что их родители отвлекаются на свои телефоны во время разговора с ними. Другое исследование 2022 года в области коммуникации показало, что существует корреляция между тем, что родители отвлекаются на телефоны, и тем, что дети испытывают стресс или эмоциональную отстраненность.

В частности, когда родители отвлекаются на гаджеты, их лица становятся «неподвижными» — безэмоциональными, незаинтересованными и безразличными ко всему, что происходит вокруг, обнаружили исследователи Робин Л. Наби и Лара Н. Вулферс. Дети могут интерпретировать такое выражение как знак, что их родитель недоступен для общения, расстроен или подавлен, добавили они.

«Мы знаем, как легко внимание родителей могут поглотить телефоны, что ограничивает взаимодействие и коммуникацию с детьми. Дети реагируют на своих родителей. И неважно, какой контент просматривает родитель на своем телефоне, для ребенка это выглядит как отсутствие реакции», — говорит профессор коммуникаций Наби.

По словам эксперта, она следит за тем, чтобы все телефоны были убраны во время важных семейных разговоров, например за обеденным столом. Такой же стратегии можно придерживаться во время помощи детям с домашним заданием, спортивных игр или выступлений детей. Работу при этом нужно отложить на более позднее время.

«Это сильно изменит жизнь ваших детей, — говорит Наби. — Родители должны быть более внимательны к использованию телефонов рядом с детьми. То, куда они смотрят, дает детям сигнал о том, что важно».

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