Исследователь счастья Стефани Харрисон, которая на протяжении десяти лет изучает науку о благополучии, получила множество схожих сообщений вроде: «Я один», «Я перегружен», «Я хочу сдаться». Примечательно, что одно и то же чувство может возникать вновь и вновь. Это чувство называется деморализация.

Когда эмоции не поддаются описанию и воспринимаются как хаотичные, запретные или неконтролируемые, это может вызвать глубокое чувство стыда и стремление уйти в изоляцию. Умение называть свои чувства позволяет лучше управлять эмоциональной реакцией, устанавливать связь с окружающими и способствовать процессу исцеления.

Деморализация имеет два ключевых фактора переживания:

беспомощность: «Я не могу справиться с тем, что происходит в моей жизни»;

отчаяние: «Нет смысла пытаться, потому что ничего не изменится».

Эти два состояния находятся в тесной взаимосвязи и усиливают друг друга, пока не приведут к состоянию экзистенциального отчаяния и изоляции. Обычно процесс развивается следующим образом:

возникает сложная ситуация, с которой не удается справиться;

попытки решить возникшую проблему оказываются безуспешными, поскольку задача выходит за пределы текущих навыков и возможностей;

возникает чувство стыда и постепенно подрывается самооценка;

попросить помощи становится сложно из-за давления, так как общество утверждает, что человек должен справляться с трудностями самостоятельно;

постепенно складывается впечатление, что решение проблемы невозможно;

в результате начинается кризис и появляется ощущение, что нет надежды на лучшее будущее, — это может привести к желанию сдаться;

в конечном итоге такая изоляция от окружающих делает процесс исцеления практически невозможным.

Деморализацию нередко путают с депрессией. Тем не менее исследования показывают, что эти два состояния различаются. Деморализация чаще всего возникает первой и служит предупреждающим знаком о возможных более глубоких эмоциональных или психологических проблемах.

Деморализация, хотя и исследовалась в основном на людях, столкнувшихся с личными проблемами, такими как тяжелые или неизлечимые заболевания, в настоящее время достигает стадии эпидемии, вызванной социальными трудностями.

Проблемы, от климатического кризиса до экономической нестабильности, кажутся огромными и неразрешимыми. Это касается многих людей, как тех, кто стал бездомным из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе, так и десятков тысяч федеральных служащих, уволенных без предупреждения и лишившихся работы, цели в жизни и возможности заботиться о своих семьях.

Деморализация заставляет отдаляться все дальше и дальше от того, что нужно больше всего: друг от друга. Вместо этого необходимо: общаться с людьми и полагаться на них. Спираль деморализации можно остановить с помощью поддержки, полученной от психотерапевта, коллеги, друга или члена семьи — любого, кто скажет: «Похоже, это тяжело. Я могу помочь понять, как с этим справиться». Близкие люди необходимы рядом для обмена идеями, для того чтобы быть рядом в моменты замешательства, подбадривать и поддерживать.

Деморализация имеет тенденцию к самовоспроизводству: ощущение беспомощности приводит к бездействию, а это, в свою очередь, усиливает чувство беспомощности, что затрудняет принятие мер. Когда возникает ощущение беспомощности, это становится явным сигналом о необходимости предложить помощь другим. Такой подход разрывает порочный круг и демонстрирует, что существует способность оказывать значительное влияние на эмоции и жизнь окружающих, меняя чей-то день к лучшему.

Важно начинать с небольших шагов: вызвать улыбку у кого-то, сделать искренний комплимент или отправить забавное видео. Даже самая незначительная помощь способна оказать значительное влияние на другого человека, а осознание этого в конечном итоге становится важным шагом на пути к улучшению собственного состояния.

После этого можно двигаться дальше и рассмотреть глобальные проблемы, которые вызывают волнение и беспокойство, например вопросы бедности, психического здоровья, демократии, расизма, эксплуатации трудящихся, образования и здравоохранения.

Переосмысление себя — это навык, который человек развивает, проявляя себя в трудные времена, радуясь своим достижениям и создавая поддерживающие системы, наполненные надеждой. В подходящих условиях преодоление сложностей способствует развитию уверенности, росту и обретению смысла.

Общество, состоящее из деморализованных людей, не может принести счастье в мир. Но мир, наполненный людьми, стремящимися каждый день изменять друг друга к лучшему, уже создает положительные изменения.

Ранее бывший генеральный хирург США Вивек Мурти, который в 2023 году диагностировал в США «эпидемию одиночества», заявил, что одной из причин этого может быть снижение посещений таких мероприятий, как церковные службы или развлекательные события. Эксперты, в том числе социальный психолог Джонатан Хайдт, обвиняют технологии, утверждая, что телефоны заменили личные контакты в ущерб счастью.