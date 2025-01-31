Бывший генеральный хирург США Вивек Мурти, который в 2023 году диагностировал в США «эпидемию одиночества», считает, что одной из причин этого может быть снижение посещений таких мероприятий, как церковные службы или развлекательные события. Эксперты, в том числе социальный психолог Джонатан Хайдт, обвиняют технологии, утверждая, что телефоны заменили личные контакты в ущерб счастью, сообщает CNBC.

Более четверти (29%) американцев говорят, что у них есть два близких друга или меньше, согласно опросу Pew Research Center 2023 года. Хотя некоторые взрослые могут быть удовлетворены наличием лишь нескольких связей, данные о психическом здоровье говорят об обратном: 58% американцев считают себя одинокими, говорится в отчете Cigna 2021 года.

Хотя основная причина одиночества может быть неясна или не определена, очевидно, что многие люди хотят улучшить или расширить свои социальные отношения, но не знают, как это сделать.

Решение проблемы одиночества может быть более простым, чем его причина, считает Элисон Вуд Брукс, доцент кафедры делового администрирования Гарвардской школы бизнеса и автор книги «Разговор: наука общения и искусство быть собой».

По ее словам, взрослые, которым трудно заводить друзей, вероятно, слишком сосредоточены на своих собственных потребностях. «Если вы пытаетесь завести нового друга, вам следует сосредоточиться на том, какую выгоду он получит от того, что вы станете его другом», — отмечает она.

Для многих людей старение приносит с собой множество не подлежащих обсуждению обязанностей. Чтобы стать приоритетом для другого человека, нужно предложить ему передышку от стрессов.

«У многих взрослых очень много потребностей в ресурсах, — говорит Брукс. — Они постоянно думают о своих детях или работе, поэтому предоставление захватывающего побега от этих вещей может быть действительно ценным».

Чтобы подружиться, человеку нужно выяснить, что на самом деле нравится делать другому и как часто он может это делать. Если человек не пьет, не приглашайте его в новый бар. Если он часто путешествует по работе, подумайте, возможен ли совместный обед раз в месяц.

Не все тусовки должны быть основаны на действиях. Часть дружбы — это поддержка и признание того, кто может переживать нелегкие времена. Можно спросить: «С чем вы боретесь? Как я могу помочь?. — говорит Брукс. Иногда она думает, что просто иметь установку «Я хочу быть рупором для кого-то другого» также невероятно полезно для друга».

Проявляя заботу о нуждах друга, человек поощряет его делать то же самое для себя. И эта взаимная поддержка может трансформироваться в глубокую связь.

«Чем лучше вы сможете понять, что им нужно, и предоставить то, что им нужно, тем более плодотворной станет эта дружба и тем более готовыми и воодушевленными они будут делать то же самое для вас в ответ», — говорит Брукс.

Доказано, что позитивные социальные отношения помогают бороться с беспокойством, повышают уровень счастья и помогают жить дольше. Однако с возрастом поддерживать связи, в частности дружеские, может оказаться все сложнее. Автор книг и подкастов по социальной психологии Мел Роббинс назвала причину, по которой найти друзей в зрелом возрасте может быть сложно.