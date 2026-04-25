Аналитики Рокетбанка изучили обезличенные транзакционные данные клиентов разных возрастов и пришли к выводу, что финансовые привычки заметно меняются с возрастом и отражают общий жизненный цикл — от импульсивного потребления к более стратегическому управлению деньгами. Подробности — в распоряжении «Инка».

В группе 18−24 лет зафиксирована наибольшая активность. Пользователи совершают больше всего операций в месяц и чаще всего тратят на подписки, такси, еду и развлечения. Средний чек остается низким — покупки частые, но небольшие. При этом молодые клиенты уже активно используют накопительные счета: по данным банка, в этой группе их выбирают примерно в 17 раз чаще, чем классические вклады. Для них это способ держать деньги доступными и одновременно получать доход — фактически «кошелек с процентом», где важнее ликвидность, чем фиксация средств на срок.

В сегменте 25−35 лет поведение становится более структурированным. Это самая активная группа по числу клиентов и операций, а средний чек здесь заметно выше. Расходы по-прежнему значительные — путешествия, жилье и повседневный комфорт остаются в приоритете, но появляется новая модель — часть средств уходит в краткосрочные вклады. Около 90% таких клиентов выбирают депозиты на ограниченный срок, наиболее популярный вариант — 60 дней, немного опережающий 90-дневные вклады. Это отражает переход к более осознанному управлению деньгами и поиску баланса между тратами и доходностью.

В возрасте 36−45 лет финансовое поведение стабилизируется. Частота покупок остается высокой, но расходы становятся более сбалансированными. Клиенты выстраивают систему, в которой накопительные счета и вклады используются параллельно, без перекосов в сторону одного инструмента. Решения становятся более рациональными, а деньги воспринимаются как управляемый ресурс, а не средство импульсивного потребления.

После 45 лет количество операций снижается, но средний чек становится самым высоким среди всех групп. Это уже не повседневные траты, а управление накопленным капиталом. Значительная часть средств размещается на вкладах, при этом клиенты используют больше банковских продуктов, чем молодые группы. Покупки совершаются реже, но они крупнее и, как правило, заранее запланированы. Финансовая стратегия здесь преобладает над импульсом.

Старый Рокетбанк на пике насчитывал, по оценкам, до 1,5−2 млн клиентов, однако к моменту закрытия в 2021 году активная база сократилась примерно до 40−50 тыс. человек. После перезапуска проект не раскрывает точный размер аудитории: по открытым данным известно лишь, что приложение «Рокета» в RuStore установили свыше 200 тыс. раз, а сама команда говорит о десятках тысяч выданных карт, не уточняя число активных пользователей.

В целом данные банка показывают устойчивую закономерность: с возрастом снижается частота транзакций, растет средний чек и усложняется структура финансового поведения. В молодости доминируют импульс и свобода, в среднем возрасте формируется баланс, а затем — системный подход и ориентация на сохранение капитала.

