При совершении переводов с карты на карту через банковские приложения многие пользователи привыкли оставлять небольшой комментарий для получателя. Однако эксперты предупреждают, что невинная, на первый взгляд, привычка может привести к дополнительной проверке или даже блокировке операции.



Tech Daily/Unsplash

Как поясняет руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский, все российские банки обязаны строго соблюдать законодательство о противодействии легализации незаконных доходов и финансированию терроризма.

В рамках этого автоматизированные системы финансового мониторинга банков постоянно анализируют не только суммы и получателей, но и содержимое поля «сообщение получателю». «То, что вы там напишете, очень важно», — подчеркивает эксперт.

По данным Ассоциации российских банков (АРБ), около 22% всех переводов между физическими лицами попадают под дополнительные проверки. Причем в 2024 году доля операций, заблокированных именно из-за формулировок в комментариях, увеличилась на 15%.

Чаще всего проблемы возникают не из-за шуток или явно запрещенных формулировок, а из-за комментариев, которые могут указывать на коммерческий характер платежа. За последние годы, как отмечает юрист, распространилась практика приема оплаты за товары и услуги на личные банковские карты. Однако такие счета открываются физическим лицам для совершения операций, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Прочитайте также В России участились случаи блокировок карт за переводы самому себе

«В стоп-лист комментариев получателю должны войти такие слова, как “оплата услуг”, “оплата за товар”, “заказ”, “аренда” и любые другие, которые позволят трактовать ваш перевод как коммерческий», — советует Хаминский.

Таким образом, даже если перевод является личным, но содержит слова, ассоциирующиеся с деловыми отношениями, система может заподозрить ведение бизнеса через личную карту, что противоречит условиям обслуживания.

Наиболее надежным способом избежать подобных рисков эксперт считает полный отказ от заполнения поля с комментарием при переводе. Всю необходимую сопроводительную информацию можно безопасно передать получателю через SMS или мессенджер, не вовлекая в процесс банковские алгоритмы мониторинга.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.