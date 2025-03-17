Когда люди сталкиваются с конфликтами, многие стремятся отстоять свою точку зрения, в то время как другие пытаются найти общее решение. Однако авторы Роберт Бордон и Хоэль Салинас считают этот подход ошибочным.

В своей новой книге «Конфликтная устойчивость: ведение переговоров при разногласиях, не уступая и не поддаваясь» они заявляют, что стремление к решению конфликта уменьшает ценность взаимодействия. На самом деле, от конфликта можно получить гораздо больше, если не ставить цель выиграть спор.

«Мы рассматриваем конфликт как возможность укрепления связей и развитие отношений», — говорит Бордон, основатель и бывший директор Гарвардской клинической программы по переговорным процессам и посредничеству. Люди, умеющие успешно разрешать конфликты, не считают, что споры являются чем то негативным.

«Когда предстоящий конфликт воспринимается в негативном ключе, достигнуть успеха становится гораздо сложнее, чем при более положительном подходе», — отмечает Бордоне. На самом деле такие люди рассматривают конфликт как возможность услышать мнение другой стороны. Вместо представления списка аргументов они предпочитают слушать и задавать вопросы.

«Работа над своей устойчивостью к конфликтам означает готовность оказаться в ситуации, которая не имеет четкого сценария. Все, что происходит, мотивируется искренним желанием понять другого человека», — утверждает Бордоне.

Салинас, невролог и клинический исследователь из Нью-Йоркского университета, подчеркивает, что те, кто умеет эффективно справляться с конфликтами — будь то в личной жизни или в профессиональной сфере, осознают, что ожидание полного согласия в некоторых вопросах бывает невозможным.

«Чтобы преодолеть разногласия во время общения, важно постараться понять страхи собеседника», — отметил Курт Грей, профессор социальной психологии в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл и автор книги «Возмущение: почему мы спорим о морали и политике и как находить точки соприкосновения».

«Часто такие разговоры не являются настоящими беседами, — говорит Грей. — Это скорее возможность получить преимущество или выставить оппонента в невыгодном свете. Настоящий диалог начинается с вопросов».

Грей предлагает три шага для улучшения общения в ситуации, когда мнения расходятся:

Постарайтесь понять мотивацию собеседника: следует задавать вопросы и выражать искреннее любопытство по поводу того, как они пришли к своему выводу.

Оценить эту мотивацию: даже если не согласны с их точкой зрения, можно подтвердить понимание их точки зрения.

Подчеркнуть свою личную связь с собеседником: вместо того, чтобы сыпать фактами, быть откровенным и рассказать, почему вы не согласны с ним на личном уровне.

Другие с большей вероятностью увидят ценность в аргументах, если будет представлен личный опыт, а не просто статистические данные, объясняющие убеждения. «Установление связи с человеком и восприятие его как партнера, идущего по одной дорожке, очень важно», — говорит Грей. Попытка понять друг друга поможет всем участникам беседы почувствовать себя увереннее и комфортнее.

По данным Института Готтмана, почти 70% конфликтов в отношениях связаны с постоянными проблемами. Долговечные и успешные партнерские отношения не застрахованы от этой реальности. Но некоторые пары лучше справляются как с пустяковыми размолвками, так и с более серьезными проблемами.