По данным Института Готтмана, почти 70% конфликтов в отношениях связаны с постоянными проблемами. Долговечные и успешные партнерские отношения не застрахованы от этой реальности. Но некоторые пары лучше справляются как с пустяковыми размолвками, так и с более серьезными проблемами, сообщает CNBC.

Романтическое партнерство — это «непрерывное путешествие по управлению конфликтами», говорит Элисон Вуд Брукс, доцент кафедры делового администрирования в Гарвардской школе бизнеса. Она преподает отмеченный наградами курс в учебной программе MBA о том, как разговаривать с людьми, чтобы добиться успеха во всех сферах бизнеса и жизни.

Брукс отмечает, что парам, которые находятся в отношениях, нужен набор инструментов, который должен быть наготове почти для каждого взаимодействия, чтобы противостоять сложным моментам.

В своей новой книге Talk: The Science Of Conversation And The Art of Being Ourselves она предлагает рекомендации по ведению неудобных бесед. По ее словам, люди с «высокой восприимчивостью используют очень специфический язык» при разрешении конфликтов. Они обращаются к своему партнеру, используя следующую стратегию:

Повторяют то, что сказал другой человек. Это свидетельствует о том, что человек понимает, о чем говорит партнер.

Это свидетельствует о том, что человек понимает, о чем говорит партнер. Подтверждают свои чувства, даже если в этот момент категорически не согласны с партнером.

даже если в этот момент категорически не согласны с партнером. Рассказывают свою версию событий. После того как человек разделил эмоции партнера, он может спокойно изложить свои собственные доводы.

Это может выглядеть следующим образом: «Ты расстроен и раздражен тем, что я не сделал (вставить поведение). Вполне логично, что ты так считаешь. Вот почему я сделал (вставить поведение)», — предлагает Брукс.

Звучит просто, но в пылу спора многие люди пренебрегают выражением понимания. «Утверждающая часть очень важна, и большинство из нас забывают о ней, когда торопятся и защищаются», — говорит она.

Причина, по которой большинство пар застревают в споре, заключается в том, что они зациклены на своей правоте. Кэролайн Флек, преподаватель клинической практики в Стэнфордском университете и автор готовящейся к изданию книги «Признание», отмечает, что если человек действительно хочет найти решение, признание чувств партнера имеет решающее значение.

«В течение 20-минутного спора люди повторяют одни и те же моменты, — говорит Флек. — Они высказываются по-разному, но повторяют одно и то же, потому что не чувствуют себя услышанными».

Когда человек чувствует, что его понимают, он может ослабить бдительность. «Если человек не чувствует, что его принимают, он вряд ли сможет изменить то, над чем ему нужно работать, — добавила она. — Понимая своего партнера, вы можете напомнить ему, что вы оба в одной команде и работаете над одной целью — разрешить проблему».

Любой квалифицированный психотерапевт подтвердит, что в отношениях не существует строгих правил. Успешные пары могут выглядеть совершенно по-разному, а на поведение каждого из них влияют культурное происхождение, его детство и опыт прошлых отношений. Однако есть один совет, который является универсальным для любой пары: нужно очень много разговаривать.