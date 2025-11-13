Российский рынок инвестиций в коммерческую недвижимость в этом году показывает смешанную картину. По данным IBC Real Estate, к середине ноября вложения составили 712 млрд руб., что на 33% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1,069 трлн руб.). При этом этот показатель почти достиг первоначального прогноза в 750 млрд руб., пишет ТАСС.

Freepik

В третьем квартале наблюдался заметный рост активности — объем сделок достиг 290 млрд руб., что стало максимумом за последние 10 лет. Это связывают с постепенным снижением ключевой ставки Банком России, начавшимся в июне 2025 года.

По структуре инвестиций лидируют три сегмента: офисная недвижимость — 29%, складская — 21%, жилая — 20%. При этом все основные сегменты показали снижение по сравнению с 2024 годом.

На фоне улучшения рыночных условий прогноз по итогам года был скорректирован в сторону увеличения — теперь ожидается 800−850 млрд руб. Для Московского региона прогнозируется 600−650 млрд руб.

На 2026 год прогнозируется стабильный рынок с объемом инвестиций около 600−650 млрд руб. Ожидается сокращение сделок с офисными проектами для собственных нужд, снижение числа сделок с иностранными активами и сохранение осторожной позиции жилых застройщиков.

Эксперты считают, что восстановление рынка до докризисных показателей будет проходить медленно и потребует дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.