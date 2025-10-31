Самая высокая цена на вторичное жилье в России зафиксирована в Москве, где выставлен на продажу пентхаус стоимостью почти 4 млрд руб. Об этом говорится в исследовании ТАСС, проведенном совместно с экспертами рынка недвижимости.

Freepik

Как уточнил владелец агентства «Ашихмин и партнеры» Григорий Ашихмин, речь идет о просторном жилье площадью 974,7 кв. м, расположенном в центральном районе столицы и выполненном в стиле ар-деко с полной дизайнерской отделкой, эксклюзивной мебелью и камином.

Санкт-Петербург занимает вторую позицию в этом рейтинге: по данным главного аналитика «Циан» Алексея Попова, местный ценовой рекорд превышает 2,2 млрд руб. за пятикомнатный пентхаус площадью более 317 кв. м.

Особенностями этого объекта являются система «умный дом», объединенное пространство кухни-столовой-гостиной площадью около 100 кв. м, личный спортивный зал, сауна и просторная терраса размером 240 кв. м с панорамным видом на город.

Среди регионов выделяется Сочи, где за 700 млн руб. предлагается трехуровневый пентхаус общей площадью 600 кв. м с собственной сауной, купелью и видами на море и Олимпийский парк.

В Нижней Ореанде (Крым) максимальная стоимость жилья достигает 315 млн руб. за трехкомнатный пентхаус с дизайнерским ремонтом площадью 250 кв. м, который включает просторную столовую и террасы общей площадью 178 кв. м.

Замыкает рейтинг Владивосток, где за 313 млн руб. продается целый этаж в доме бизнес-класса в центре города, состоящий из восьми пентхаусов общей площадью 895,5 кв. м с отдельным входом и персональным лифтом.