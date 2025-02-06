Илон Маск добился поразительной власти в администрации Дональда Трампа. С тех пор как он заявил о своей поддержке Трампа и потратил более $250 млн на его переизбрание, он быстро приобрел политическое влияние и занял место в самом центре новой администрации, сообщает The Guardian.

Маск, самый богатый человек в мире и неизбираемый чиновник, достиг поразительного уровня власти над федеральным правительством. Теперь он принимает решения, которые могут повлиять на здоровье миллионов людей, получая доступ к очень чувствительным личным данным и нападая на всех, кто выступает против него.

Сотрудники созданного Маском Департамента эффективности правительства (Doge) вступили «в схватку» с государственными служащими, требуя беспрепятственного доступа к компьютерным системам крупнейших государственных учреждений США. После того, как конфликт утих, несколько высокопоставленных чиновников, выступавших против поглощения, были вытеснены, а контроль над компанией получили союзники Маска.

Теперь миллиардер при поддержке Трампа добивается закрытия Агентства США по международному развитию (USAid) — крупнейшего в мире поставщика гуманитарной помощи. Ранее Макс похвастался тем, что «отправил USAid в дробилку». Он также нацелился на ряд других агентств в агрессивной попытке очистить и переделать федеральное правительство по идеологическому принципу, избегая при этом надзора со стороны конгресса или судебных органов.

Многие из действий Маска происходили без предупреждения и прозрачности, они могли наводить панику и неразбериху среди тысяч людей, работающих в таких агентствах, как USAid, за которые он взялся. Гуманитарные организации, зависящие от американского финансирования, прекратили свою деятельность и уволили сотрудников, а государственные служащие оказались заблокированы в своих офисах.

Он управляет Doge как неофициальным правительственным департаментом без утвержденного конгрессом мандата, хотя технически занимает должность «специального правительственного служащего». Это позволяет ему обходить раскрытие финансовой информации и процесс общественной проверки.

Маск писал в принадлежащей ему социальной медиа-платформе X «о хаосе». Он обвинил USAid в коррупции, в том, что она является «преступной организацией» и «радикально-левым политическим псайкером», без каких-либо доказательств. Он объяснил это тем, что просто выполняет поручение Трампа.

«Все, что сделал Doge, — это проверил, какие федеральные организации больше всего нарушают исполнительные распоряжения POTUS. Оказалось, что это USAid, поэтому мы сосредоточились на нем. Пришло время умирать», — написал он.

Маск также предположил, что противники его команды будут наказаны, перепостив письмо, направленное ему назначенным Трампом федеральным прокурором Вашингтона, который обещал преследовать в судебном порядке всех, кто мешает его работе или угрожает его людям.

«Неизбираемое теневое правительство осуществляет враждебное поглощение федерального правительства. Doge не является настоящим правительственным агентством. У него нет полномочий закрывать программы или игнорировать федеральные законы», — сказал сенатор-демократ от Нью-Йорка Чак Шумер. Маск ответил, что реакция была «истеричной».

В то время как другие демократы и группы правительственного надзора начали реагировать на стремительную серию действий команды Маска, генеральный директор Tesla и SpaceX продолжал продвигать свои сокращения и заявил своим сторонникам: «У нас никогда не будет другого такого шанса».

Сразу после инаугурации Трампа 20 января президент издал указ о создании «департамента эффективности правительства» Маска. Вместо того чтобы создавать совершенно новую структуру, указ переименовал Цифровую службу США, которая ранее занималась обновлением правительственных ИТ-систем, и переименованное бюро вошло в состав исполнительной канцелярии президента.

Группы по контролю за деятельностью правительства сразу же заметили тревожные сигналы в связи с его созданием, подав четыре отдельных иска, в которых утверждалось, что Doge нарушает федеральные законы о прозрачности, а также предупреждалось, что инициатива «призвана диктовать федеральную политику таким образом, что это затронет миллионы американцев». Опасения наблюдательных организаций подтвердились.

В последние дни Маск и сотрудники Doge получили доступ к секретным правительственным системам в министерстве финансов и USAid, а также установили контроль над офисом по управлению персоналом (OPM) и Администрацией общих служб, которая занимается федеральной недвижимостью, с целью прекращения аренды офисов. Также двое федеральных служащих дополнительно подали иск о временном запрете на деятельность Doge за якобы незаконное управление сервером в OPM.

Попытки блокировать работу команды Маска привели к отстранению от должности нескольких высокопоставленных чиновников. Ранее исполняющий обязанности секретаря Министерства финансов Дэвид Лебрик подал в отставку после того, как отказался предоставить команде миллиардера доступ к высокозащищенным системам, контролирующим ежегодные выплаты миллионам американцев на сумму около $6 млрд.

После, еще двое высокопоставленных сотрудников службы безопасности USAid попытались помешать работникам Doge получить физический доступ в закрытые зоны агентства. Это привело к противостоянию, в ходе которого заместитель Маска пригрозил вызвать маршалов США. Впоследствии оба сотрудника службы безопасности были отправлены в административный отпуск, а позже сотрудники USAid получили электронные письма с просьбой не приходить на работу на следующий день.

События разворачивались стремительно и происходили в основном в нерабочее время, что создало неопределенность в вопросе о том, кто был главным и какими полномочиями обладала команда Doge. Многие из команды, которой было поручено провести капитальный ремонт правительственных учреждений, судя по всему, не имеют практически никакого опыта работы в правительстве и очень молоды.

Одному из инженеров всего 19 лет, сообщает Wired, а 25-летний сотрудник, ранее работавший в двух компаниях Маска, получил доступ к платежным системам министерства финансов. При этом администрация Трампа утверждает, что все действия Маска были законными и не нарушали протоколы безопасности.

Подробности того, что именно сотрудники Doge делали с доступом к правительственным системам, пока не ясны. «Никакие секретные материалы не были доступны без соответствующих допусков», — написала на сайте X Кэти Миллер, представительница Doge и жена крайне правого чиновника администрации Трампа Стивена Миллера.

Маск утверждает, что его действия сокращают ненужные расходы и позволят повысить эффективность работы правительства. Он также заявил, что его рабочая группа идеологически настроена против либеральных инициатив, таких как предоставление услуг беженцам и поощрение прав транссексуалов.

Миллиардер регулярно общается с ультраправыми и пропагандирующими теории заговора аккаунтами на сайте X, рассказывая о ликвидации USAid — агентства, которое в последние годы стало мишенью для жестких консерваторов. Ультраправый аналитический центр Heritage Foundation в своем противоречивом докладе «Проект 2025» призвал к реформированию USAid, обвинив его в распространении «климатического экстремизма» и «гендерного радикализма».

Трамп поддержал агрессивный подход Маска к ликвидации государственных учреждений, подтвердив планы по закрытию USAid и похвалив Маска за «большое сокращение расходов». Когда в ответ раздались призывы демократов принять меры против миллиардера, Трамп попытался развеять некоторые опасения и подтвердить, что он главный.

«Илон не может и не будет делать ничего без нашего одобрения, — сказал Трамп. — Мы дадим ему одобрение там, где это уместно, а там, где не уместно — нет».

Однако до сих пор не было никаких публичных признаков того, что Трамп обуздал амбиции Маска или не позволил ему вступать в потенциальные конфликты, которых у него немало, поскольку ряд его компаний активно сотрудничают с правительственными учреждениями, над которыми он теперь властвует. Некоторые из недавних политических заявлений Трампа также оказались созвучны мировоззрению и личным претензиям Маска.

Недавно Трамп также заявил, что прекратит всю помощь Южной Африке, стране рождения Маска, из-за «массового нарушения прав человека» в виде нового закона о земельных правах. Миллиардер неоднократно обвинял правительство ЮАР в расизме по отношению к белым людям и ошибочно утверждал, что правительство допускает «геноцид» белых фермеров.

В другом указе Трампа от 31 января содержится клятва «высвободить процветание путем дерегулирования» и объявляется, что всякий раз, когда правительственное агентство выпускает новое постановление, оно должно сначала отменить 10 существующих.

Этот приказ перекликается с давними призывами Маска к повсеместному дерегулированию федерального правительства, которые он повторил ранее в прямом эфире шоу X. Он заявил, что нормативные акты должны быть отменены по умолчанию. Миллиардер назвал нынешнюю администрацию «нашим лучшим шансом» для такого дерегулирования и «лучшей картой, которая нам когда-либо достанется».

Маск также сделал масштабные и агрессивные заявления о том, что еще должно измениться в правительстве США, и указал, куда он может нанести следующий удар. «Судьи-активисты должны быть удалены со скамьи подсудимых, иначе правосудия не будет», — сказал он и похвалил представителя Марджори Тейлор Грин за призывы к NPR и PBS дать показания на слушаниях об их работе.

Грин, возглавляющая группу «Обеспечение эффективности правительства» в надзорном комитете Палаты представителей, которая стремится поддержать усилия Маска, обвинила общественные медиа-организации в идеологической предвзятости. Она ссылалась на сообщение PBS о том, что Маск «отдал, по всей видимости, фашистское приветствие» во время выступления в прошлом месяце.

Неизвестно, какие механизмы могут предотвратить дальнейшие сокращения Маска. Его огромное влияние в сочетании с нестабильным поведением затрудняет быстрое определение того, куда может упасть «следующий топор». Ранее он заявил, что правительственное агентство, работавшее над бесплатной системой подачи налоговых деклараций в Налоговое управление, было «удалено», не предоставив при этом никакой другой информации.

Из публичных заявлений Маска становится ясно, что он намерен стремительно наращивать власть над государственными учреждениями, представляя свой крестовый поход как экзистенциальную борьбу за будущее страны. «Сейчас или никогда, — написал миллиардер в X. — Ваша поддержка имеет решающее значение для успеха народной революции».

Ранее сенатор США подтвердил, что организация Илона Маска по сокращению правительственных расходов, Департамент эффективности правительства (Doge), получила доступ к федеральной платежной системе, в результате чего стали известны конфиденциальные личные данные миллионов американцев, а также сведения о государственных подрядчиках, которые напрямую конкурируют с бизнесом самого Маска.