В течение первых двух недель месяца посетители московских заведений общественного питания, торговых центров и гостиниц подключались к публичным сетям Wi-Fi — этот показатель превысил результаты аналогичного периода прошлого года. Специалисты подсчитали, что количество информации, переданной за это время, увеличилось, достигнув 54,7 Тб, пишут «Ведомости». Это около 10 тыс. Full HD фильмов, то есть библиотека Netflix одного человека на несколько жизней.

Praveen kumar Mathivanan/Unsplash

Заведения общественного питания, которые давали возможность подключиться к интернету, смогли привлечь около 3,4 млн дополнительных посетителей, а доход этих кафе вырос примерно на 6 млрд руб. Возможность выхода в интернет стала для москвичей решающим моментом при выборе места, отмечают эксперты.

На столичных станциях железных дорог число подключений к Wi-Fi превысило 53 тысячи, что более чем в два с половиной раза выше прошлогоднего значения. В «Ростелекоме» отметили 40-процентный рост заявок на подключение услуг с Wi-Fi-оборудованием.

В начале ограничений публичные сети работали не всегда стабильно. Сергей Скворцов, основатель сервиса «Доминтернет», пояснил, что серверы, отвечающие за проверку подлинности пользователя, не выдерживали большого количества запросов. Позже процедуру регистрации упростили, однако сохранились проблемы с доставкой кодов для входа в систему. В качестве альтернативы были предложены способы входа через «Госуслуги» или «Сбер ID».

Наибольшие трудности возникли у заведений, использующих только сотовую связь. В «Шоколаднице» сообщили, что около 5% точек в центре из-за отсутствия проводного соединения не могли на время осуществлять безналичный расчет и не могли взаимодействовать с программой лояльности.

В отдельные дни выручка падала на 30%. Владелец сети One Price Coffee Сергей Румянцев подтвердил, что возникли проблемы с терминалами. В ресторанной компании «Честная рыба» оценили потери от сбоев в платежах в праздничный день в 200 тыс. руб.

По оценкам участников рынка, если будет ограничен мобильный интернет, это может стоить службам такси, каршеринга, доставки и онлайн-ритейла от 500 млн до 1 млрд руб. Большие компании могут снизить эти риски, используя резервные каналы связи, проводной интернет и офлайн-режимы приложений.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.