В своем докладе «Эпидемия одиночества и изоляции в 2023 году» главный хирург США Вивек Мурти заявил, что одиночество связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, слабоумия, инсульта, депрессии, тревожности и преждевременной смерти. Особенно высокие показатели одиночества отмечаются среди молодежи.

«Учитывая глубокие последствия одиночества и изоляции, мы должны отнестись к решению проблемы социальных связей, как к вопросам табакокурения, ожирения и кризиса наркомании», — написал он.

Мурти сказал, что многие неверно понимают суть одиночества. «Нам говорят, что чтобы заполнить пустоту, которую многие из нас чувствуют, нужно все больше и больше концентрироваться на себе, — сказал он. — Больше приобретать, больше добиваться».

Но Мурти считает, что снижение чувства одиночества зависит от трех факторов, ни один из которых не имеет отношения к нам самим:

Призвание

Отношения

Сообщество

«Когда мы сосредотачиваемся на связи с чем-то большим, чем мы сами, именно тогда мы находим радость, — сказал он. — Именно поэтому призвание является одним из самых мощных противоядий от одиночества».

Во многих исследованиях отмечается значительные отличия между пожилыми и молодыми американцами, когда речь заходит об одиночестве. Согласно отчету The Cigna Group за 2021 год, 79% людей в возрасте от 18 до 24 лет заявили, что чувствуют себя одинокими. При этом среди респондентов в возрасте 66 лет и старше такой ответ дали лишь 41%.

Одним из объяснений такого неравенства является использование социальных сетей, считает Мурти. «Одиноки мы или нет, зависит от качества связей в нашей жизни, а не от их количества, — говорит он.

Социальные сети позволяют молодым людям общаться с большим количеством людей, чем предыдущим поколениям, но они не обязательно способствуют глубоким связям.

«Мы перешли от доверительных отношений к контактам, от наличия друзей к наличию подписчиков, от качества друзей к их количеству, — заявил Мурти. — И правда в том, что существуют вещи, которые вы можете сказать людям в сети, но никогда не скажете при личной встрече».

Чтобы уменьшить одиночество, Мурти советует вести более глубокие беседы. Даже если это означает меньше времени на общение, важно знать, что вас услышали.

Помощь друзьям также может уменьшить чувство изоляции. Можно заказать доставку еды или предложить посидеть с детьми, если у них был напряженный день.

То же самое касается использования собственных навыков в более альтруистических целях. Например, если вы хорошо пишете резюме, возможно, вы могли бы стать волонтером на ярмарке вакансий. «Создание сообщества — одна из самых важных вещей, которые мы можем сделать для своего здоровья и благополучия», — сказал он.

«Связь с внешним миром, будь то возобновление старой дружбы, участие в новом сообществе или использование своих талантов для решения более серьезных проблем, положительно влияет на ваше психическое и физическое здоровье», — добавил Мурти.

Ранее Мурти сообщил, что даже маленькие дозы алкоголя могут негативно сказаться на здоровье и увеличить вероятность развития рака. В его отчете приводятся исследования, показывающие явную связь между употреблением алкоголя и увеличенным риском возникновения семи видов рака, включая рак молочной железы.