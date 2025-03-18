Для привлечения туристов Сингапур использует достопримечательности мирового класса, бизнес-конференции и живые мероприятия. Совет по туризму заявил, что продолжит поддерживать проекты, предлагающие интерактивные возможности в соответствии с глобальной тенденцией к путешествиям, основанным на опыте, сообщает CNBC.

Ночной вид на «Супердеревья» Сингапура — комплекс устойчивых вертикальных садов в городских Садах у залива.

Гражданин Великобритании Тони Кросс впервые приехал в Сингапур в 1992 году, когда главными достопримечательностями города-государства были его шикарные торговые центры, ночной клуб Zouk и знаменитый Сингапурский зоопарк.

Сегодня шопинг отошел на второй план, поскольку цены на товары выросли вместе с коммерческой арендой в городе, где не хватает места. И некогда процветающая клубная индустрия Сингапура переживает нелегкие времена, страдая от высоких цен и меняющихся привычек потребления алкоголя.

Усиливается конкуренция со стороны других городов Юго-Восточной Азии, посещение которых обходится гораздо дешевле. Вместо того чтобы конкурировать по цене, Сингапур делает ставку на достопримечательности мирового класса, такие как Marina Bay Sands, Gardens by the Bay и расширяющийся заповедник дикой природы Мандай, чтобы привлечь как бюджетных, так и дорогих путешественников. Люди приезжают на деловые конференции и живые мероприятия, от ежегодной ночной гонки Формулы-1 до концертов мировых звезд.

«В 80-е и 90-е годы Сингапур занял блестящую позицию в качестве доступной Юго-Восточной Азии, — говорит Кросс, финансовый консультант, посетивший островное государство около 20 раз за последние 30 лет. — Но сейчас многие другие города региона тоже повысили свой уровень».

По данным Совета по туризму Сингапура, в 2024 году его посетили 16,5 млн иностранных туристов, что на 21% больше, чем в 2023 году. Это огромный рост по сравнению с 1992 годом, когда город-государство привлек менее 6 млн человек, согласно данным Национального архива страны. Однако это все еще не дотягивает до 19,1 млн, прибывших в 2019 году.

Посетитель исследует пещерную камеру в Rainforest Wild Asia — парке, являющемся частью заповедника дикой природы Мандай, который открылся в марте 2025 года.

Совет также прогнозирует, что в этом году число посетителей увеличится до 17–18,5 млн человек. Этому, по его словам, будет способствовать множество мероприятий в сфере образа жизни и MICE (встречи, поощрительные программы, конференции и выставки), а также новые достопримечательности. Он также сообщил, что продолжит поддерживать проекты, предлагающие интерактивные возможности в соответствии с глобальной тенденцией к путешествиям, основанным на опыте.

Галастейн Тан, бывший руководитель отдела крупных мероприятий компании, управляющей Сингапурским спортивным центром, где в прошлом году проходили концерты Тейлор Свифт, говорит, что Сингапуру необходим динамичный туристический сектор, чтобы привлекать и удерживать человеческий капитал, который делает его глобальным городом. Это подразумевает разработку портфеля основных активов, таких как Marina Bay Sands, и «ликвидных» активов, таких как концерты, спортивные и культурные мероприятия.

По его словам, наличие широкого спектра туристических достопримечательностей также будет способствовать росту внутренних расходов и созданию рабочих мест на местном уровне.

В прошлом году сектор розничной торговли и производства продуктов питания и напитков в Сингапуре сократился, несмотря на то, что общая экономика выросла на 4,4%, поскольку увеличение расходов резидентов города-государства за рубежом компенсировало рост доходов от туризма.

Торговый центр Lau Pa Sat в Сингапуре, расположенный в центральном деловом районе города.

«Сингапуру по-прежнему предстоит задача оставаться впереди, поскольку региональные страны и города догоняют и наращивают свои собственные уникальные туристические портфели, — отмечает Тан. — Теперь у туристов больше возможностей».

Expedia, платформа онлайн-путешествий, сообщила, что поиски рейсов в Сингапур из Китая, Индонезии и Индии — трех крупнейших источников посетителей города-государства — упали на 1% за период с февраля по июль 2025 года по сравнению с предыдущим шестимесячным периодом. Поиски жилья также упали на 2% за тот же период, сообщила компания.

Сингапур остается популярным местом для проведения мероприятий MICE, занимая второе место после Парижа в рейтинге городов Международной ассоциации конгрессов и конференций 2023 года. Однако Таиланд и Малайзия проникают в этот сектор благодаря более низким затратам и улучшению инфраструктуры.

Альберт Ли, организатор мероприятий из Малайзии, говорит, что качественное конференц-пространство в Куала-Лумпуре можно арендовать примерно за половину стоимости в Сингапуре, а ужин на 40 человек в хорошем ресторане с развлечениями и транспортом можно организовать за треть цены. Расходы в Бангкоке сопоставимы с Куала-Лумпуром, добавил он.

«Сингапур — идеальное место для проведения мероприятий — там красиво, безопасно, доступно, и STB очень помогает. Но расходы очень высокие», — сказал он. Ли отметил, что хотя в Куала-Лумпуре нет таких знаковых отелей, как сингапурский Marina Bay Sands, пятизвездочные отели в этом городе стоят гораздо дешевле.

Совет по туризму Сингапура пытается изменить представление о том, что он является дорогой страной, подчеркивая, как много турист может успеть сделать за один день благодаря системе общественного транспорта Сингапура, на что также обратил внимание Кросс.

«Мы работали с различными влиятельными лицами, чтобы продемонстрировать, что Сингапур предлагает не только соотношение цены и качества, но и то, как путешественники могут максимально эффективно использовать свой маршрут и время пребывания в нашем городе», — сказал представитель.

Японский бизнесмен Ёсихико Тано, который часто посещает Сингапур, чтобы встретиться с друзьями, сказал, что, хотя отели стоят дорого, питание вне дома обходится дешево благодаря многочисленным торговым точкам, где еду и напитки можно купить менее чем за 10 сингапурских долларов.

Город-государство также может рассчитывать на поддержку постоянных посетителей, таких как Назия Танзим, которая сказала, что Сингапур остается желанным местом для индийцев благодаря Dekhoji Dekho Singapore — песне на хинди из фильма, снятого в 1960 году. «Многие люди хотели бы посетить Сингапур хотя бы раз в жизни», — сказала она.

Кроме этого, путешествия в одиночку продолжают оставаться в тренде. В новом отчете Kensington, частной компании по организации элитных путешествий, составлен рейтинг лучших стран для индивидуальных путешествий в 2025 году. При его формировании учитывались результаты опроса «состоятельных» путешественников на основе данных за 2024 год и двух внешних опросов, проведенных совместно с Opinium Research и Dig Insight.