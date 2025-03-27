В третьем и самом просматриваемом сезоне «Белого лотоса» команда самовлюбленных туристов проводит довольно напряженный отпуск класса люкс. Из всего происходящего в сериале самым интересным может оказаться путешествие девушек. Три лучшие подруги детства, которые гордятся продолжительностью своей дружбы, быстро обнаруживают, что у них, возможно, уже не так много общего. Возможно, причина, по которой эта сюжетная линия почти монополизировала внимание зрителей, в том, что она слишком знакома.

В «Белом лотосе» то, что должно было стать победным спуском, превращается в зону боевых действий пассивной агрессии. Для любого, кто путешествовал с друзьями, это до боли точный портрет.

Эксперты по путешествиям и психотерапевты сходятся во мнении, что отпуск способен разрушить отношения, и даже самые глубокие связи находятся на расстоянии одной поездки от потенциального разрушения. По словам Эман Альмусави, психотерапевта из A Better Life Therapy, одна из причин этого явления заключается в том, что в путешествии исчезают многие защитные механизмы, которые обеспечивает повседневная жизнь.

«Дружеские отношения основаны на балансе близости и личного пространства, — говорит Альмусави. — Когда этот баланс нарушается, особенно в отпуске, люди могут отреагировать так, что это застанет нас врасплох».

Рутины помогают людям управлять своими эмоциями и, как следствие, защищают отношения. Когда человек находится вне привычной обстановки, друзьям и даже самому лично легко перейти в режим, который психотерапевты называют «адаптивным ребенком». В нем люди действуют более эмоционально и менее контролируемо.

Кристи Тейт испытала это на собственном опыте, когда в 2023 году она вместе с подругой отправилась из Чикаго в Сан-Франциско. По ее словам, у подруги «гораздо больше средств», и она решила лететь первым классом, в то время как Тейт предпочла эконом. Ее подруга также забронировала для них отель, который был не по карману Тейт. А деньги — это запретная тема среди друзей.

«Я считаю, что все, о чем нельзя говорить в отношениях, становится липким и токсичным», — говорит писательница и автор книги «Лучшие друзья: воспоминания о потерянной и найденной дружбе». Когда они с подругой встретились, Тейт сказала, что чувствует осуждение за то, что тратит меньше, а ее подруга — за то, что хочет тратить больше.

«Мне казалось, что она ставит вопрос о морали, а ей казалось, что его ставлю я, — говорит Тейт. — Мне казалось, что она стыдит меня за то, что я не трачу больше денег. На самом деле у меня нет таких денег».

По словам писательницы, это стало болевой точкой всей поездки. Нужно было обсудить, сколько денег каждый из них готов потратить на проезд, питание, билеты в музеи, экскурсии. В итоге она приобрела несколько важных навыков общения, но также поняла, что это не то, чем она хотела бы заниматься во время отпуска.

«Оглядываясь назад, можно сказать, что проблемы, которые возникали, были действительно важны и обогатили меня как личность, — говорит она. — Но это не весело. Невесело обогащаться и расти». Хотя две подруги постоянно твердят, что им следует совершить еще одно совместное путешествие, пока никто не сделал шаг для этого.

Несмотря на то, что отпуск — это место, где происходят потрясения в отношениях, он также способствует сближению, которое может произойти только тогда, когда люди выходят из своей зоны комфорта.

Гид Даниэль Отери провел десятки групповых поездок по Южной Италии и Нью-Йорку, и все они, как правило, состоят из одних и тех же архетипов:

планировщик;

любитель выпить;

тот, кто тихо «кипит» от обиды.

«Трения часто сменяются необычайно веселыми моментами, которых не бывает в повседневной жизни, — заявляет Отери. — Хорошая поездка — это просто очень яркий опыт жизни. Это также может оказать давление на слабые места людей, их отношение или нежелание. Все, что есть в человеке лучшее, и все, что есть в нем худшее, вероятно, проявится».

В «Белом лотосе» можно наблюдать, как все это происходит во время празднования полнолуния. Эти три женщины отчаянно пытаются получить опыт, который они не могут получить дома, и при этом проявляются все их лучшие и худшие качества.

Самый простой способ сделать так, чтобы поездка не закончилась разрывом отношений, — это провести предварительную проверку, говорят эксперты по путешествиям. Элейн Глусак, автор колонки «Экономный путешественник» в The New York Times, рассказала, что разговоры о деньгах должны быть не только об общей стоимости поездки.

«Поговорите о том, как бы вы хотели распределить бюджет между такими переменными, как питание и развлечения, — рекомендует она. — Если вы оба хотите посмотреть бродвейское шоу, например, и один хочет места премиум-класса, а другой не против сидеть в последнем ряду, устроит ли вас раздельное сидение?»

Расходы на еду часто не обсуждаются заранее, но могут стать причиной серьезных трений. «Если один хочет шикарный ужин, а другой — уличную еду, возможно, вы сможете пойти на компромисс и разойтись в разные стороны на один вечер, но если это будет происходить каждый вечер, возможно, вам не стоит путешествовать вместе», — утверждает Глусак.

Людям также следует честно поговорить о том, сколько времени каждый из них готов проводить в одиночестве. «Вы можете договориться о том, что будете делать что-то в другом темпе и встречаться позже, чтобы поесть, но вы оба должны быть довольны одиночеством, и это нужно оговорить заранее», — отмечает эксперт.

По ее словам, если ваш друг не любит ходить в музеи или ужинать в одиночестве, а вы любите, это может свидетельствовать о том, что вы не будете хорошо путешествовать вместе. Она также советует, убедится, что ваши интересы совпадают.

«Вы же не хотите оказаться в положении человека, который будет убеждать вас в том, что музей или выставка стоят его времени или денег. А вы не хотите, чтобы вас потащили в историческое место, которое вам неинтересно смотреть», — добавила она.

Сколько бы вопросов человек не задавал перед поездкой, вполне вероятно, что он столкнется с какой-нибудь неожиданной проблемой. В таком случае, по словам Отери, есть краткосрочное решение, которое, по ее наблюдениям, работает в ее турах. Как это было показано в эпизоде «Вечеринка полнолуния» сериала «Белый лотос»: «Чем больше группа пьет, тем легче они ладят друг с другом».

Доказано, что позитивные социальные отношения помогают бороться с беспокойством, повышают уровень счастья и помогают жить дольше. Однако с возрастом поддерживать связи, в частности дружеские, может оказаться все сложнее. Ранее автор книг и подкастов по социальной психологии Мел Роббинс назвала причину, по которой найти друзей в зрелом возрасте может быть сложно.