Запросы в Google по теме «как снизить уровень стресса» достигли рекордного уровня. Как отмечают эксперты, «всплеск интереса к методам борьбы со стрессом — это не просто обычное явление, он представляет собой крик о помощи всего общества».

«Я слышу от многих своих пациентов, что они не могут вспомнить, когда в последний раз испытывали такой стресс и не видели ему конца», — утверждает доктор Неха Чаудхари, сертифицированный психиатр, работающий с детьми, подростками и взрослыми.

«Резкий рост числа поисковых запросов в Google о том, как справиться со стрессом, — это не просто цифровой шум, — говорит она. — Это крик о помощи на уровне всего населения». Чаудхари, главный врач организации Modern Health, говорит, что к факторам, способствующим этому, относятся экономика, политический климат, изменение климата и ощущение «бомбардировки информацией, от которой практически нет спасения».

Множество людей испытывают подавленность из-за происходящих событий в стране и мире, однако необходимо продолжать выполнять повседневные обязанности в личной жизни. Даже положительные изменения, такие как появление ребенка, повышение на работе или организация свадьбы, могут оказывать влияние на эмоциональное состояние.

Тем не менее Чаудхари отмечает, что в этой тенденции можно увидеть и положительную сторону: увеличение числа поисковых запросов по вопросам психического здоровья свидетельствует о том, что люди стали больше заботиться о своем внутреннем состоянии и активно искать пути для его улучшения.

Чтобы помочь справиться со стрессом и улучшить общее психическое здоровье, Чаудхари и психотерапевт Кэтрин Смерлинг предлагают несколько практических советов.

Когда речь идет о снижении уровня стресса, как Чаудхари, так и Смерлинг подчеркивают важность осознания границ контроля. Необходимо принять, что некоторые стрессовые факторы, которых невозможно избежать, являются частью жизни: «С этим никогда не удастся справиться полностью», — отмечает Чаудхари.

Тем не менее можно управлять своими реакциями на эмоции и тем, как с этим справляться. В большинстве случаев при правильных действиях преодолевать стресс удается успешно, утверждает Смерлинг.

Чаудхари и Смерлинг предлагают несколько советов, которые могут помочь справиться с трудными ситуациями:

прогулка на свежем воздухе;

практика медитации и осознанности;

личные встречи с друзьями и семьей;

плейлист из любимых песен;

звонок другу, чтобы выговориться или поболтать;

развитие полезных привычек, таких как занятия спортом, улучшение качества сна или употребление питательной пищи;

работа с квалифицированным специалистом в области психического здоровья.

«Важно найти способ борьбы со стрессом, который действительно вписывается в жизнь и не добавляет лишних трудностей, — утверждает Чаудхари. — Оптимальным считается то, что можно внедрить в повседневную практику. Это средство не обязательно должно быть идеальным; главное, чтобы оно было выполнимым».

Оба специалиста рекомендуют обращаться за помощью, если привычные методы борьбы со стрессом больше не приносят результата. Например, если становится лень вставать с постели или справляться с повседневными задачами, если возникает чувство подавленности или появляется желание избегать общения с людьми, это может говорить о необходимости работы с психотерапевтом или другим квалифицированным экспертом.

Иногда близкие люди могут заметить тревожные сигналы раньше, чем они осознаются. Смерлинг отмечает, что важно обращать внимание на советы и замечания окружающих.

«Если вы стремитесь постоянно снижать уровень стресса, начните с небольших изменений и постепенно превратите их в привычку, — советует Чаудхари. — Маленькие, но регулярные действия могут привести к значительному улучшению психического здоровья».

Обычно стресс воспринимается как что-то плохое, но Джефф Красно, соучредитель и генеральный директор Commune, хочет изменить это мнение. В частности, он желает, чтобы люди получали больше «хорошего стресса» в своей жизни.