Есть тип хорошего начальника, который действительно выделяется на фоне остальных: он ставит успех своих сотрудников в приоритет не меньше, чем свой собственный. Об этом рассказала 76-летняя предпринимательница в сфере недвижимости Барбара Коркоран.

Великие боссы понимают «главное правило»: «Я работаю на вас, а не вы работаете на меня», — сказала Коркоран в своем TikTok. Она сама придерживается этой философии с тех пор, как в 1973 году основала фирму по недвижимости The Corcoran Group.

«Такого отношения я придерживалась всю свою жизнь. Что я могу сделать для вас? Как я могу облегчить вашу работу? Что вам нравится делать? Что бы вы предпочли делать?» — говорит Коркоран, которая управляла своей фирмой почти 30 лет, прежде чем продала ее за $66 млн в 2001 году.

Ее мнение может показаться нелогичным, ведь сотрудники, по сути, работают на своих боссов. Но ее предложение больше соответствует идее «служебного лидерства», когда лидеры пытаются настроить свою команду на успех так же, как и себя.

Они считают, что среда, в которой все сотрудники могут преуспеть, в конечном итоге приносит пользу всей организации. «Вы бы сказали: “Но, это не ставит босса выше”, — говорит Коркоран. — Да, ставит. Потому что по мере того, как они становятся сильнее и поднимаются по служебной лестнице, они тащат меня за собой. Вот так все и происходит».

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По словам Дипали Вьяс, глобального руководителя финтеха платежей и криптовалют в Korn Ferry, руководители с мышлением подчиненного лидера являются «зеленым флагом».

«Менеджеры, которые умеют балансировать между эмоциональным интеллектом и не быть слишком жесткими, — это хорошие начальники, — отмечает Вьяс. — Вы можете определить, обладает ли лидер этими мягкими навыками, задав простой вопрос: “Как бы ваша нынешняя команда описала вас и ваш стиль лидерства?”».

Ответ хорошего начальника, вероятно, включает в себя такие черты, как бескорыстие, эмпатия или гибкость. Возможно, он каждую неделю находит время для обучения своих сотрудников новым навыкам, даже если у него плотный график. Также он может покрывать расходы на сертификацию сотрудников и помогать им корректировать рабочий график для учебы.

Однако стоит быть осторожным с начальником, которому сложно эффективно распределять полномочия или добиваться бизнес-целей. Эксперт по лидерству и бывший руководитель Procter & Gamble Скотт Маутц, рассказал, что видел, как благонамеренные лидеры-слуги уделяли больше времени и энергии помощи отдельным людям в достижении их целей, а не планированию и реализации целей компании.

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Лучший лидер обычно тот, кто «дает вам возможность расти» профессионально, отмечает Вьяс. Такое отношение вдохновляет сотрудников выходить за рамки на работе и всегда прилагать все усилия, говорит Коркоран.

«Ключ к тому, чтобы быть большим начальником, растущим начальником и великим начальником, — это действительно понимать, на кого ты работаешь, кто работает на тебя. Вот так просто», — заключила она.