Руководители могут делать всевозможные жесты, чтобы показать сотрудникам свою заботу: от предложения повышения зарплаты и услуг по уходу за детьми в офисе до предоставления бесплатного членства в спортзале или фирменных товаров, таких как толстовки с капюшоном и бутылки с водой.

Но демонстрация признательности не обязательно должна быть большой, дорогой или экстравагантной, чтобы иметь значимый эффект, говорит консультант по лидерству и эксперт по устойчивости Пола Дэвис. Есть мелочи, которые боссы могут сделать, чтобы рабочее место стало комфортным и привлекательным, что может привести к более высокой производительности и снижению текучести кадров, показывают исследования.

Дэвис называет эти действия «крошечными заметными вещами» или TNT. Крайне недооцененный TNT, который слишком многие начальники упускают из виду, — это то, что Дэвис называет «спасибо, плюс».

«Многие лидеры испытывают трудности с признанием, и им сложно просто помнить, что нужно сказать “спасибо”, — говорит Дэвис, основатель и генеральный директор Института стресса и устойчивости, консалтинговой фирмы по обучению на рабочем месте. «Плюс» — это добавить конкретное поведение или сильные стороны, которые привели к хорошему результату.

Согласно опросу, который провела платформа вовлечения сотрудников Reward Gateway среди 1 500 работников, 75 % сотрудников из США согласны, что признание хорошей работы в режиме реального времени повышает мотивацию и моральный дух на рабочем месте.

По данным исследования Workhuman и Gallup, в ходе которого отслеживались карьерные пути более 3 400 сотрудников за этот период, сотрудники, получившие всестороннее признание в 2022 году, имели на 45% меньше шансов покинуть свою работу к 2024 году. Однако некоторые руководители упускают из виду дополнительный шаг — конкретное указание достижений сотрудника и похвала его сильных сторон.

«Если бы я подошла к лидеру и спросила: “Почему вы благодарите этого человека или признаете его заслуги? Или почему вы цените его?” Это было бы [плюсом]», — говорит Дэвис. Например, вместо того, чтобы расплывчато сказать: «Хорошая работа над этими отчетами», Дэвис предлагает сказать что-то вроде: «Большое спасибо за то, что вы резюмируете эти отчеты. То, как вы их делаете, помогает мне ясно видеть ключевые проблемы, и благодаря вашей организации я смогла провести гораздо более эффективный разговор с нашим генеральным директором».

Это «спасибо, плюс» занимает всего несколько секунд. Но, выходя за рамки обычного «хорошая работа», оно может оказать более сильное влияние на чувство собственного достоинства сотрудника. Это также заставляет сотрудников еще больше стремиться выполнять свою работу хорошо, добавляет Дэвис.

Работники, получающие особое признание с большей вероятностью сделают лучше работу. Она добавляет, что этот совет может быть полезен всем, а не только начальникам. Мы часто не уделяем времени тому, чтобы выразить признательность другим в нашей жизни. Со всеми обязанностями и задачами, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, просто забываем говорить такие вещи, как «спасибо», «отличная работа» и «я благодарен».

До этого был назван худший тип начальника, на которого стоит работать. Этого можно избежать или, по крайней мере, предвидеть трения с руководителем. Эксперт заявляет, что для этого необходимо знать, какой конфликтный стиль личности босса и что его провоцирует.