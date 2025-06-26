Японский технологический стартап H2L разработал устройство, позволяющее передавать движения и даже физическую силу человекоподобным роботам на расстоянии. Технология под названием Capsule Interface призвана решить главную проблему современных систем телеуправления — отсутствие реалистичного ощущения присутствия и обратной связи.

Традиционные методы дистанционного управления, основанные на отслеживании движений, могут имитировать действия оператора, но не передают нюансы, такие как прилагаемое усилие. Это создает разрыв между человеком и роботом. H2L предлагает иное решение: их система использует датчики смещения мышц для фиксации малейших изменений в мышечном напряжении в реальном времени.

Устройство выглядит как футуристическое массажное кресло. Пользователь, находясь в нем, может управлять роботом, просто думая о движении. Датчики считывают мышечные сигналы, передавая роботу не только команду на действие (например, поднять коробку), но и информацию о том, с какой силой это нужно сделать. Это создает эффект полного погружения и позволяет оператору чувствовать усилие, которое прилагает робот.

В демонстрационном видео женщина, сидя в капсуле, легко управляет роботом Unitree Robotics H1, заставляя его убирать, переносить предметы и взаимодействовать с другим человеком. Это показывает точность и интуитивность системы. Технология не требует сложного оборудования или специальной подготовки, что делает ее доступной для широкого круга пользователей.

В будущем технология может использоваться для удаленной работы — при помощи нее работники, например, из сферы логистики или производства могут выполнять физические задачи из дома или офиса. Это также открывает новые возможности для безопасной работы в опасных средах, таких как зоны стихийных бедствий.