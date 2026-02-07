Кино редко ограничивается только сюжетом — пространство в кадре работает наравне с персонажами. Эксперты «Авито Недвижимости» подготовили подборку загородных резиденций, архитектура и планировка которых по своему устройству и атмосфере перекликаются с кинематографичной средой. Подробности — в распоряжении «Инка».

Резиденция с многоуровневой логикой, Одинцовский район

В Одинцовском районе выставлена на продажу резиденция площадью 4000 кв. м стоимостью 2,6 млрд руб. Согласно описанию, комплекс состоит из нескольких корпусов и вспомогательных строений, объединенных парками, прогулочными мостами, галереями, верандами и террасами. Центральный корпус отведен под парадные залы, 18 спален, SPA-зону и бассейн. Отдельные жилые блоки оборудованы собственными гостиными и кухнями, на территории также расположены дома для гостей, детей, охраны и охотничий домик с каминным залом и панорамным остеклением. Протяженные лестницы, четкое разделение функциональных зон и сложная внутренняя структура формируют архитектурную среду, где пространство развивается постепенно и многослойно.

Дом с купольной лестницей, деревня Солослово

На Рублево-Успенском шоссе, в деревне Солослово, продается трехэтажный дом площадью 2000 кв. м за 1,2 млрд руб. В описании указана планировка с кухней, столовой, мягкой зоной, прихожей с гардеробом и санузлом, бассейном, душевыми и хамамом. В доме предусмотрены девять спален с собственными санузлами и гардеробными, спортзал, прачечная и зоны отдыха. Круговой подъезд, панорамные окна, протяженные террасы и винтовая лестница под куполом с люстрой задают визуальный ритм пространству. На участке также находится отдельное здание с залом и кухней, мангальная зона и озеленение взрослыми деревьями.

Английский стиль и несколько сценариев жизни, Рублево-Успенское шоссе

Еще одна резиденция в Одинцовском районе, расположенная на Рублево-Успенском шоссе, занимает 1400 кв. м и оценивается в 950 млн руб. Пятиэтажный комплекс включает центральный особняк с парадными залами, SPA-зоной, бассейном, каминными пространствами и спальнями, два жилых корпуса с собственными зонами отдыха и бассейнами, гостевой дом, детский домик, дом охраны и охотничий домик с панорамным остеклением. Симметричный фасад, архитектура в английском стиле, круговой подъезд, прогулочные мосты и протяженные террасы формируют цельную композицию с продуманной внутренней логистикой.

Свет и симметрия, Красногорск

В Красногорске продается загородный дом площадью 705 кв. м за 440 млн руб. Планировка включает просторные гостиные и столовые зоны, изолированные спальни с санузлами и гардеробными, кабинет, SPA-зону с бассейном, хаммамом и сауной, а также цокольный уровень с зонами отдыха и спорта. Высокие потолки, светлые интерьеры и симметричная архитектура создают ощущение структурированного пространства. Круговой подъезд и протяженные лестничные пролеты становятся частью общей композиции. Дом полностью меблирован, оснащен системами вентиляции, кондиционирования и увлажнения воздуха, расположен на благоустроенном участке с ландшафтным дизайном.

Дом с кинозалом и многоуровневым сценарием, Мытищи

Завершает подборку загородный дом в Мытищах площадью 1200 кв. м стоимостью 430 млн руб. Согласно описанию, в цокольном этаже расположены зона отдыха, спортзал и кинотеатр. Первый уровень включает несколько гостиных, кухню, столовую, кабинет и SPA-зону с бассейном. На втором этаже — пять спален, каждая с собственным санузлом и гардеробной. Дом меблирован, оборудован центральными инженерными системами и расположен на благоустроенном участке в окружении инфраструктуры закрытого поселка. Пространство выстроено как последовательность уровней, каждый из которых раскрывает дом с новой стороны.

