На рынке элитной загородной недвижимости появились дома, которые по атмосфере и архитектуре напоминают декорации мрачной романтической драмы. Подборку таких объектов представили аналитики «Авито Недвижимости». Подробности — в распоряжении «Инка».

Лидером подборки стал четырехэтажный особняк площадью 1646 кв. м стоимостью 3,9 млрд руб. в Серебряном бору — природной зоне, известной своей закрытостью и лесным окружением. В доме предусмотрены кинотеатр, SPA-комплекс с бассейном, зимний сад, бильярдная и несколько уровней жилых пространств, включая мансарду. Лифт и отдельные зоны для персонала подчеркивают масштаб объекта, а уединенность усиливает атмосферу, напоминающую мрачные пейзажи классического романа Эмили Бронте.

Не менее масштабный вариант — резиденция площадью 4000 кв. м в деревне Большое Сареево (Одинцовский округ) стоимостью 2,7 млрд руб. Это уже полноценное поместье в английском стиле с гостевым домом, отдельным зданием со SPA и корпусом для персонала. Более десяти спален, просторные гостиные и благоустроенная территория с прогулочными зонами формируют автономное пространство, близкое по духу к классическим литературным усадьбам.

В том же округе предлагается еще один дом — площадью 2164 кв. м за 2,4 млрд руб. Внутри — каминный зал, несколько уровней жилых помещений, шесть спален, а также зона отдыха с бассейном, хаммамом и сауной. Дополняют картину панорамные виды и выход к озеру, создающие характерный «пейзажный эффект», важный для визуальной эстетики подобных историй.

Среди более «компактных» объектов — трехэтажный дом площадью 1600 кв. м в поселке «Стольное» рядом с Переделкино (1,3 млрд руб.). Интерьеры выдержаны в духе классицизма: второй свет, камин, симметрия и строгая композиция. В доме также есть кинотеатр, бильярдная и полноценная SPA-зона.

В поселке «Дипломат КИЗ» (Одинцовский округ) выставлен особняк площадью 1400 кв. м за 950 млн руб. Его отличают камерные пространства — от винного погреба до мансарды — и акцент на деталях интерьера. Каминные зоны и скрытые помещения создают ощущение замкнутого мира, где важна не только архитектура, но и сценарий жизни внутри дома.

В Истре, в поселке «Гринфилд», продается резиденция площадью 2000 кв. м за 779 млн руб. с прудом, прогулочными дорожками и отдельным зданием для персонала. Ухоженный ландшафт и лесное окружение усиливают эффект уединенности.

Завершает подборку дом в деревне Захарово (Истра) площадью 1700 кв. м стоимостью 748 млн руб. Пространство организовано как система автономных зон: от SPA и кинотеатра до барной зоны и игровых комнат в мансарде. Такая структура делает дом не просто местом для жизни, а сложной архитектурной средой с собственной драматургией.

В целом, все объекты объединяет не только высокая стоимость, но и попытка создать особую атмосферу — ту, где архитектура, интерьер и природа работают как единый художественный образ, близкий по настроению к «Грозовому перевалу».

