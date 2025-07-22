Компания Kioxia анонсировала твердотельный накопитель (SSD) с беспрецедентной емкостью 245,76 ТБ, что делает его самым емким устройством хранения данных в мире на сегодняшний день. Этот технологический прорыв ориентирован на гиперскейлеров и системы искусственного интеллекта, где плотность хранения данных имеет критическое значение. Чтобы представить масштаб: один такой накопитель может вместить около 12,5 тыс. фильмов в формате 4K.

Kioxia

Технологии, которые сделали это возможным

В основе накопителя Kioxia LC9 лежит проприетарный контроллер, совместимый со стандартом NVMe 2.0 и использующий интерфейс PCIe 5.0×4. Главный секрет кроется в использовании чипов памяти 3D QLC NAND восьмого поколения (BICS8) емкостью 2 Тб.

Инженерам Kioxia удалось совершить настоящий прорыв в компоновке: они объединили 32 таких кристалла в один корпус, получив чип памяти на 8 ТБ. Размещение нескольких таких сверхплотных чипов в одном устройстве форм-фактора E3.L и позволило достичь рекордной емкости в 245,76 ТБ. По заявлению компании, это стало возможным благодаря запатентованным методам обработки и сборки кремниевых пластин.

Производительность: компромисс ради емкости

За впечатляющей емкостью скрываются умеренные по меркам PCIe 5.0 скоростные характеристики. Скорость последовательного чтения достигает 12 ГБ/с, а записи — до 3 ГБ/с. В операциях со случайным доступом накопитель показывает до 1,3 млн IOPS на чтение и всего 50 тыс. IOPS на запись.

Такие показатели — это осознанный компромисс. Обеспечение целостности сигнала в сверхплотном 32-слойном корпусе 3D NAND является сложнейшей инженерной задачей, решение которой потребовало пожертвовать пиковой скоростью интерфейса.

Надежность и безопасность корпоративного уровня

Накопитель LC9 спроектирован для использования в дата-центрах 24/7. Его ресурс составляет 0,3 перезаписи в день (DWPD), что является сбалансированным показателем для устройств такой емкости.

Для защиты данных реализованы передовые технологии:

Восстановление на уровне кристалла (die-level recovery): Изолирует сбойные кристаллы, не влияя на работу всего устройства.

Изолирует сбойные кристаллы, не влияя на работу всего устройства. Управление ошибками на основе четности: Повышает целостность данных.

Повышает целостность данных. Защита от внезапной потери питания (Power Loss Protection).

Flexible Data Placement: Технология, снижающая внутреннее усиление записи и продлевающая срок службы SSD, особенно при работе с базами данных.

Безопасность обеспечивается шифрованием по стандарту AES-256 и поддержкой алгоритмов постквантовой криптографии, что соответствует стандарту CNSA 2.0.

Kioxia планирует поставлять образцы LC9 избранным партнерам, а публичная демонстрация состоится на конференции Future of Memory and Storage в августе 2025 года.