Китайская авиакомпания EHang достигла исторического прорыва в области городской мобильности, став первым в мире предприятием, получившим официальное разрешение регулирующих органов на коммерческую эксплуатацию беспилотных пассажирских летательных аппаратов, пишет Financial Times (FT).

Компания намерена в течение трех лет развернуть сеть воздушных перевозок для туристов из крупных аэропортов по доступной цене около $30 (или 2,5 тыс. руб.) за поездку.

Финансовый директор EHang Хуачжи Ху отметил, что беспилотные воздушные такси будут не только доступными по цене ($30 — слегка дороже такси бизнес-класса, но на порядок дешевле премиума), но и позволят в рекордные сроки добираться до нужного места.

Технические характеристики демонстрируют впечатляющую эффективность: летательные аппараты EHang способны преодолевать расстояние 15 км всего за 12 минут, полностью избегая дорожных заторов и регулируемых перекрестков.

Для коммерческих перевозок компания использует компактные и маневренные сертифицированные модели EH216-S, хотя у них есть определенные эксплуатационные ограничения — они рассчитаны всего на двух пассажиров и обладают максимальной дальностью полета 35 км. Из-за этого услуга пока неприменима в городах, где аэропорт далеко от делового центра, и исключает возможность групповых туристических перевозок.

Однако запуск воздушных такси в целом открывает новые перспективы для развития городской инфраструктуры и транспортной доступности.

Компания в настоящее время продолжает расширять функционал своих летательных аппаратов, одновременно создавая необходимую для них инфраструктуру.