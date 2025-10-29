Сервис такси Uber Technologies Inc. представил амбициозную стратегию по развитию собственного парка автономных транспортных средств. Конечной целью является создание 100 тыс. роботакси, работающих на технологической платформе Nvidia Corp., что, как ожидается, позволит значительно снизить стоимость поездок для конечных потребителей, пишет Bloomberg.

Компании планируют, что расширение начнется в 2027 году, говорится в заявлении Nvidia. В рамках сотрудничества, анонсированного еще в январе, Uber предоставит часть своих данных о вождении для совершенствования алгоритмов искусственного интеллекта и чипов Nvidia. Основой для будущих беспилотных автомобилей станет новая платформа Nvidia Drive AGX Hyperion 10, представленная на конференции GTC в Вашингтоне 28 октября.

Автомобильный концерн Stellantis NV станет одним из первых партнеров, который поставит для Uber не менее 5 тыс. роботакси. Производство запланировано на 2028 год, а первые коммерческие поездки начнутся в США. Для аппаратной интеграции Stellantis будет сотрудничать с компанией Foxconn.

Uber будет полностью контролировать эксплуатацию роботакси, включая удаленную поддержку, зарядку, обслуживание техники и клиентов. Это позволит компании напрямую управлять парком, в отличие от текущей модели работы с операторами.

Помимо Stellantis к проекту смогут подключиться и другие существующие партнеры агрегатора такси по разработке автономных систем (включая Waymo, WeRide, Avride, May Mobility и другие), используя технологию Nvidia для пополнения общего парка.

Пока предложение Uber в сфере автономных поездок остается ограниченным (сотни машин в партнерстве с Waymo против миллионов водителей-людей), что затрудняет получение прибыли и реализацию преимуществ технологии.

Партнерство с Nvidia должно помочь преодолеть эти ограничения за счет масштабирования и снижения затрат. Цель в 100 тыс. автомобилей также включает 20 тыс. электромобилей Lucid Gravity и беспилотных фургонов Nuro, которые Uber обязалась приобрести в июле.

Как пояснили в Uber, создаваемая система представляет собой комплексный механизм, который автоматизирует весь цикл работы с данными — от их сбора и маркировки до генерации синтетических сценариев и массового обучения ИИ. Конечная цель — значительно ускорить коммерциализацию технологии, сократив время от стадии испытаний до запуска прибыльных беспилотных сервисов.