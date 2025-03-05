Бывший генеральный директор и серийный предприниматель Дэвид Ройс рассказал, как, по его мнению, не стоит вести себя соискателю на собеседовании. Он рекомендует быть подлинными и честными и «не пытаться выиграть».

Ройс рассказал, что есть несколько тактик поведения соискателей, которые ему не нравятся. Одна из них — перескакивание с места на место. По его словам, это заставляет задуматься о том, как долго кандидат продержится в компании.

Еще одно неприемлемое поведение — чрезмерно негативное отношение к предыдущему работодателю. Тут возникает вопрос, как этот человек будет вести себя внутри компании, если его возьмут на работу.

Ройс рекомендует соискателям работать над тем, чтобы быть подлинными и честными на собеседованиях. «Не говорите ничего фальшивого», — подчеркивает он. Эксперт не имеет в виду ложь о своих навыках, хотя и этого делать не стоит, а говорит о том, что не стоит преувеличивать то, что сотрудник готов сделать, в рамках рассматриваемой должности.

Например, Ройс рекомендует честно сообщить, если работа до 8-9 вечера не подходит, даже если есть желание произвести наилучшее впечатление.

Он подчеркивает, что нормально — хотеть быть покладистым. «Но если у вас есть дети или вы иначе относитесь к тому, сколько вы хотите работать, — пояснил эксперт, — будьте честны и скажите, что это может быть трудно для вас».

Вместо того, чтобы «пытаться выиграть собеседование», Ройс рекомендует прямо обозначить свое отношение, например: «У меня есть дети, и оставаться до 8-9 часов вечера — это не совсем мое».

Эксперт видит значительные преимущества в честном ответе о том, что соискатель может дать на компании. Он считает, что в случае, когда кандидат говорит неправду и соглашается на неподходящие ему условия, каждый рабочий день он будет чувствовать напряжение. Вполне вероятно, что спустя несколько месяцев, сотрудник будет недоволен сложившимися условиями.

«Если же во время собеседования рассказать работодателю правду о том, что вы можете взять на себя, возможно, он оценит уделенное время и скажет, что это для компании это является приоритетом. Но также возможно, что он будет готов к дальнейшим переговорам», — считает Ройс.

Ранее о двух красных флагах на собеседованиях рассказала Дженни Вуд. Она проработала в Google почти 18 лет и занималась там различными направлениями бизнеса. В итоге Вуд ушла из компании, поработав директором по медиаоперациям. За это время она приняла участие в сотнях собеседований и решений о найме и накопила большой объем знаний о построении карьеры.