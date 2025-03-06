Стресс и насилие может оставить следы в генетическом коде, некоторые из которых могут даже передаваться детям. Исследование показало, как биологическое воздействие травмы на мать сохраняется еще долгое время после того, как сами акты насилия прошли.

Международная группа исследователей продемонстрировала физические механизмы, лежащие в основе межпоколенческой травмы у людей, объяснив, почему люди с неблагоприятной семейной историей более подвержены таким психическим расстройствам, как тревожность и депрессия, несмотря на то что они сами не были свидетелями неблагополучия семьи.

Исследователи проанализировали ДНК, собранную у 48 сирийских семей в трех поколениях. В эти семьи входили бабушки или матери, которые во время беременности бежали от осады и резни в Хаме в 1982 году или от вооруженного восстания 2011 года, — оба события являются частью продолжающейся гражданской войны в Сирии.

Тесно сотрудничая с этими семьями, которые сейчас живут в Иордании, исследователи смогли собрать мазки со щек у 131 человека, которые затем были проанализированы на предмет сдвигов в эпигенетических сигнатурах. Это не изменения в самой последовательности ДНК, а химические изменения, которые влияют на то, как функционируют последовательности.

Используя в качестве контрольной группы семьи, покинувшие Сирию до 1980 года, группа обнаружила изменения в 14 областях генома, связанных с насилием, у людей, чьи бабушки были в Сирии во время нападения в Хаме в 1982 году.

Более того, восемь из этих изменений сохранились у внуков, которые не испытывали этого насилия напрямую. Результаты также показали признаки ускоренного эпигенетического старения, потенциально увеличивающего риск возрастных заболеваний. Кроме того, еще 21 область генома показала признаки изменений, вызванных непосредственно насилием в гражданской войне в Сирии.

Изменения, обнаруженные исследователями, были одинаковыми у жертв насилия и их потомков, что позволяет предположить, что именно стресс, вызванный конфликтом, изменил химические сообщения, связанные с этими генами.

Подобные длительные изменения генов, сохраняющиеся на протяжении нескольких поколений в ответ на стресс, ранее наблюдались у животных, но до сих пор было мало исследований того, как это может работать у людей. Из исследования неясно, как эти изменения могут повлиять на здоровье каждого отдельного человека.

Конечно, есть и гораздо более разрушительные последствия насилия для жертв и их детей, включая значительный вред психическому и физическому здоровью, о котором говорилось в предыдущих исследованиях.

По словам ученых, эти выводы, вероятно, применимы ко многим формам насилия, включая домашнее насилие, сексуальное насилие и насилие с применением огнестрельного оружия. Это имеет долгосрочные последствия, выходящие далеко за рамки вовлеченных лиц.

«Идея о том, что травмы и насилие могут иметь последствия для будущих поколений, должна помочь людям стать более чуткими, помочь политикам уделять больше внимания проблеме насилия, — говорят исследователи. — Это даже может помочь объяснить некоторые, казалось бы, неразрывные межпоколенческие циклы насилия, нищеты и травм, которые мы наблюдаем по всему миру».

До этого исследователи обнаружили 15 основных эволюционных мотивов, определяющих поведение человека, сгруппированных в пять категорий. Изучая взгляды, предпочтения и действия людей с помощью эволюционной модели, исследователи выявили, как эти мотивы взаимодействуют, формируя личные привычки и социальные отношения.