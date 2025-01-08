Почти каждый родитель в какой-то момент выходит из себя, значит, крик на детей неизбежен. Это верно даже для таких экспертов по воспитанию, как Бекки Кеннеди, детского психолога, у которой трое детей. Она признается, что тоже может кричать на своих детей. Она поделилась с CNBC своим опытом в таких ситуациях.

По словам Кеннеди, крики время от времени вполне объяснимы, но эти вспышки могут иметь долгосрочные негативные последствия. Маленькие дети могут принять кратковременную вспышку гнева за нечто более серьезное и постоянное. Психолог Эмили Эдлинн отмечает, что стыд и чувство вины, которые родители испытывают после крика, могут вызвать тревогу, которая приведет к новым вспышкам в будущем.

Кеннеди заявляет, что родителям нужно быстро извиняться и называть чувства, которые заставили их выйти из себя. Она называет «исправлением» этот процесс, который призван успокоить ребенка, дать понять, что родители все еще любят его, и смоделировать позитивное, ответственное поведение.

«Я беру на себя ответственность за свое поведение, — говорит Кеннеди. — Я рассказываю ребенку историю, чтобы он понял, что произошло, и говорю, как в следующий раз я поступил бы по-другому».

Она приводит пример, как может выглядеть «исправление»: «Я накричала на тебя. Наверное, это было страшно. Ты не виноват, и я работаю над тем, чтобы оставаться более спокойной, — так что даже когда я расстроена, я могу использовать более спокойный тон. Прости меня».

По ее словам, если говорить детям, что они не виноваты в крике родителей, это не освобождает их от ответственности за плохое или неуважительное поведение. Наоборот, это способ научить их тому, что они не несут ответственности за чужие поступки, хорошие или плохие.

Родители, которые склонны к неожиданным вспышкам, должны научиться распознавать, что вызывает их раздражение, и тогда они смогут отступить, прежде чем начать кричать. Кеннеди советует сказать ребенку о своих расстроенных чувствах и сделать перерыв.

По словам детского психолога Барнардского колледжа Товы Кляйн, управлять чувствами в присутствии детей может быть непросто, но если взять их под контроль в неприятных ситуациях, это в конечном итоге принесет пользу.

«Я больше всего горжусь теми моментами, когда мне удавалось поймать себя и вспомнить, что я должна быть взрослым в этой комнате, даже когда это было очень трудно», — сказала Кляйн.

Многие родители задаются вопросом, правильно ли они поступают по отношению к своим детям. Социолог и профессор Колумбийской школы бизнеса Адам Галински хочет помочь свести к минимуму вред, который можно нанести безобидными на первый взгляд замечаниями. Ранее он поделился фразой, которую никогда нельзя говорить детям.