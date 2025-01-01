За несколько месяцев до наступления праздников потребители начинают готовиться к ожидаемым расходам. По данным онлайн-опроса, проведенного в сентябре компанией The Harris Poll по заказу NerdWallet, более половины покупателей в 2024 году, или 55%, испытывали стресс из-за расходов, связанных с праздничными расходами. CNBC поделились шагами, которые помогут избежать лишних трат в следующем сезоне.

Согласно опросу, 32% потребителей все равно считают важным приобретать праздничные подарки и впечатления, чтобы показать свою любовь к семье и друзьям, несмотря на расходы.

«О праздниках говорят 24 часа в сутки 7 дней в неделю за несколько недель до их наступления, — говорит финансовый психотерапевт Кэрри Рэттл. — Это создает уровень почти маниакальной эйфории и дает нам разрешение игнорировать план расходов, добиваться мгновенного удовлетворения и беспокоиться о последствиях потом».

По данным NerdWallet, 10% покупателей в этом году рассматривали возможность использования своих экстренных сбережений для покупки подарков. При этом 9% заявили, что для них приоритетнее покупка подарков, чем оплата долгов или других счетов.

По словам экспертов, чтобы избежать перерасхода средств во время праздников, необходимо заранее планировать и составлять бюджет расходов. Есть шаги, которые можно предпринять уже сейчас, чтобы избежать повторения ситуации в следующем году.

Планировать покупки заранее

По словам Рэттл, лучше всего начинать думать о крупных покупках, например, к праздникам, когда человек спокоен и рационален. Скорее всего, это будет намного раньше, чем начнется праздничный сезон.

«Пока вас не захлестнула волна эмоционального шопинга, знайте, на что вы хотите потратить деньги», — говорит Рэттл. Таким образом, человек сможет не спеша решить, какие подарки он хочет подарить людям, и изучить их стоимость.

По словам Кристен Эвретиг, сертифицированного специалиста по финансовому планированию и основателя компании Brooklyn Plans, неплохо откладывать деньги на праздники в течение всего года.

«Вы можете просто откладывать ежемесячную сумму на специальный сберегательный счет и резервировать ее на праздничные расходы, — говорит Эвретиг. — Заблаговременное начало позволит вам воспользоваться преимуществами различных распродаж, которые проводятся в течение года».

Рэттл рекомендует составлять список подарков, которые хочется купить, заранее, а затем распределять покупки по времени, чтобы не нарушить бюджет. По ее словам, человек также можете следить за тем, какие из подарков, которые он купил людям, были действительно использованы.

«Размышляя над этим, вы сможете реалистично отделить то, что действительно ценится получателем», — заключила она.

Аналитики «Авито» ранее выяснили, готовы ли россияне дарить себе и близким на праздники гаджеты и технику. Оказалось, что большинство не против таких подарков. При этом для многих важно уложится в 15 тыс. руб. Больше всего на такие подарки тратят молодые люди до 24 лет.