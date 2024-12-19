Рынок труда подвижен и быстро меняется. С развитием технологий hard skills быстро «устаревают» и соискателям становится все сложнее конкурировать. Терри Петцольд является управляющим партнером в Fox Search Group, которая занимается подбором персонала для лидеров технологического сектора. В интервью CNBC он рассказал, как выделиться на рынке труда и получить работу.

По мнению эксперта с 25-летним опытом работы, востребованные технические навыки появляются и исчезают. На примере стремительного прогресса в области искусственного интеллекта он рассказывает, что ранее востребованные профессии, например кодеры, утратили свою актуальность с появлением ChatGPT.

Это не отменяет важности владения современными цифровыми навыками для работников разных отраслей и уровней карьеры. Если человек занимается маркетингом или работает на складе, он должен разбираться в технологиях. Но поскольку компании могут обучать работников, осваивая новые технологии для своего бизнеса, руководители чаще заинтересованы в найме людей с другим набором навыков.

«Будущее не обязательно лежит в сфере технологий. Оно связано с soft skills. Эмоциональный интеллект — вот что мы считаем будущим для талантов», — говорит Петцольд.

Мягкими навыками, которые компании ищут в успешных работниках и лидерах, являются эмоциональный интеллект, или EQ, — это способность управлять своими чувствами и чувствами окружающих. Это позволяет лучше строить отношения и руководить на рабочем месте.

По мнению эксперта, кандидаты на работу с высоким уровнем hard skills действительно преуспевают, когда вдобавок могут продемонстрировать высокий EQ. Хорошо быть специалистом в какой-либо области знаний, например в области данных и безопасности, но именно те, кто обладаеапмт сильным EQ, soft skills и деловыми качествами, — это будущие IT-лидеры.

Как объяснил Петцольд, под «мягкими навыками» в данном случае понимаются умения:

работать с конструктивной обратной связью и предоставлять ее;

управлять конфликтами;

оперативно проводить разговоры в критической ситуации;

работать на межфункциональном уровне, убеждая коллег и других руководителей;

эффективно представлять идеи вышестоящим руководителям.

«Общие навыки EQ, которые мы отмечаем, действительно связаны с общением с другими людьми, способностью преодолевать трудности и выходить из них невредимым», — утверждает Петцольд. Некоторые компании оказывают все больше помощи своим топ-менеджерам в развитии более сильных навыков EQ, отметил эксперт. Особенно это заметно в том, что касается эффективного управления и преодоления трудностей и конфликтов.

«Хорошие работодатели могут и дальше развивать своих сотрудников, предлагая программы наставничества и способствуя налаживанию контактов, чтобы люди могли видеть, как выглядят хорошие модели лидерства и высокого EQ», — заключает Петцольд.

Многие люди желают построить успешную карьеру. Генеральный директор некоммерческой организации Room to Read Гита Мурали обучает миллионы детей по всему миру. Она и ее коллеги стараются дать подрастающему поколению главный набор навыков, чтобы преуспеть в жизни, — и объясняют, в чем они заключаются.