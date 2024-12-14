Сторонники выращивания продуктов в лабораториях считают искусственное мясо решением ряда проблем, связанных с современным сельским хозяйством и производством продуктов питания, — от жестокого обращения с животными до выбросов парниковых газов.

Продукты, созданные в лабораторных условиях, — это пищевые продукты, изготовленные на основе клеток растений или животных. Для производства мяса, клетки извлекаются из тканей животных и затем выращиваются в специальном питательном растворе. Эти клетки развиваются и в дальнейшем помещаются в биореакторы — большие резервуары, которые способствуют ускоренному росту клеток. После этого они разделяются на мышечные, жировые и соединительные ткани, которые являются основными составляющими мяса.

Далее осуществляется процесс, известный как «лепка». В ходе этого этапа клетки преобразуются в продукты, напоминающие настоящую еду, такие как стейки или бургеры. В 2013 году Марк Пост и его команда из Маастрихтского университета создали первый лабораторный бургер.

Выращивание продуктов питания в лаборатории рассматривается как способ снизить уровень загрязнения окружающей среды. По различным данным, от 25 до 30% глобальных выбросов парниковых газов приходится на продовольственные системы.

Мясо, выращенное в лабораториях, представляет собой альтернативный способ производства пищи, который не требует выращивания и забоя животных, что, по словам сторонников, является положительным моментом.

Тем не менее существуют несколько проблем, связанных с этой технологией. К ним относятся сложности масштабирования производства, высокая цена за конечный продукт и принятие культивированного мяса потребителями.

Однако регулирующие органы по всему миру, проявляют поддержку лабораторного производства продуктов питания. В 2020 году Сингапур стал первой страной, которая разрешила использование культивированного мяса для употребления человеком в пищу. В том же году регулирующие органы Великобритании одобрили его применение в кормах для домашних животных.

Ранее исследователи изучили, как динамический контроль окружающей среды в крытых фермах может помочь прокормить растущее население питательными, высококачественными, выращенными на месте фруктами и овощами. Исследователи подчеркивают, что новые системы могут повысить качество и устойчивость продуктов питания, сократив при этом потребление энергии.