В 1976 году американский техник Марк Пельтье, вдохновленный прогулками по Мьюирскому лесу, задумался о возможности воссоздания природных ароматов в помещениях. Так началась история аромамаркетинга — направления, использующего запахи для создания определенной атмосферы и влияния на поведение клиентов.

В 1994 году инженер Дэвид Мартин начал первые эксперименты с ароматизацией в США, что положило начало коммерческому применению аромамаркетинга. Он основал компанию ScentAir, которая стала одним из лидеров в области ароматизации коммерческих пространств.

В автосалонах аромамаркетинг стал использоваться для создания атмосферы роскоши и уюта. Приятные ароматы, такие как сандал и кожа, помогают нейтрализовать технические запахи и вызывают ассоциации с качеством и престижем.

Крупные бренды активно экспериментируют с запахами. Например, в 2025 году BMW представила два фирменных аромата — AMBERNESS и BERGAMOOD, разработанные совместно с итальянской парфюмерной компанией Mavive. Композиции интегрированы в систему персонализации интерьера BMW и стали частью брендинга новых моделей. По словам представителей компании, аромат должен быть неотъемлемой частью «радости от вождения» — как дизайн, звук двигателя и тактильные ощущения.

Исследования показывают, что правильно подобранный аромат может увеличить продажи на 20-30%. Клиенты проводят больше времени в салоне и более склонны к покупке, если атмосфера вызывает положительные эмоции.

Так, например, в исследовании, опубликованном в Journal of Retailing, было установлено, что покупатели, находящиеся в магазине с простым ароматом (например, апельсина), тратили в среднем на 20% больше по сравнению с теми, кто находился в магазине без запаха или с более сложным ароматом.

Сегодня аромамаркетинг является неотъемлемой частью стратегии многих автосалонов, стремящихся создать запоминающийся опыт для своих клиентов и укрепить бренд.