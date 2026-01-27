Контрафактный рынок в России четко следует за потребительскими предпочтениями. В 2025 году подделывать стали не эксклюзивные или редкие вещи, а самые массовые и популярные товары. Аналитики платформы ДЭВУ (POIZON), специализирующейся на аутентификации, выявили бренды и категории, которые оказались в зоне наибольшего риска. Подробности — в распоряжении «Инка».

В сегменте спортивной обуви пальму первенства по количеству выявленных подделок сохранил Nike, на который пришлось 29% всех фальшивок в этой категории. Чаще всего подделывали культовые модели Dunk (11 518 случаев), Air Force 1 (6 645 случаев), Air Jordan 1 и Air Jordan 4. Значительное число подделок зафиксировано и у других популярных брендов: New Balance (34 990 подделок основных моделей), Adidas (19 462) и Asics (16 610).

В нише люксовой обуви ситуация схожа. Лидером по количеству фальшивок стал Balenciaga с моделью Track (2 514 подделок), что составило 43% от общего числа в этой категории. На втором месте — кроссовки Louis Vuitton Trainer (2 236 подделок, 21%).

Среди одежды самой подделываемой маркой оказалась японская A Bathing Ape (BAPE) — 5 512 случаев. На втором месте расположился Stone Island с 1 573 подделками.

В мире аксессуаров чаще других страдает от подделок Gucci — эксперты выявили 1 927 фальшивых изделий этого бренда.

Отдельный интересный тренд — рост контрафакта в неожиданной категории коллекционных товаров. Самым подделываемым объектом 2025 года стал персонаж Labubu от китайского бренда Pop Mart, попытки продажи фальшивок которого фиксировались 1 233 раза.

Как отмечают эксперты, стратегия производителей контрафакта изменилась: они перестали ориентироваться на редкие нишевые продукты, сделав ставку на самые узнаваемые и ходовые товары. Чем выше популярность модели, тем быстрее она появляется в виде подделки.

