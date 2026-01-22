Российский ретейл продолжает трансформироваться, и 2026 год, по прогнозам экспертов, не станет исключением. Консалтинговая компания Nikoliers ожидает, что на рынок могут выйти порядка 45 новых игроков, из которых 25 будут российскими. При этом аналитики не исключают ухода примерно 16 брендов, большинство из которых также отечественные. Подробности — в распоряжении «Инка».

Эти ожидания основаны на тенденциях прошлого года. В 2025-м в России открылось 43 новых бренда, что в 1,4 раза меньше, чем годом ранее. Особенно заметно замедлился выход иностранных компаний: если в 2024 году их было 28, то в 2025-м — только 15.

Среди зарубежных новичков преобладали представители Италии (27%), Турции и Китая (по 20%). При этом лишь половина из них выбрала для дебюта Москву, остальные открыли первые точки в Санкт-Петербурге (18%) или сразу в региональных центрах, таких как Челябинск, Нижний Новгород и Иркутск.

Эксперты объясняют общее снижение активности несколькими факторами. Ретейлеры перешли к более осторожной, точечной стратегии расширения. Кроме того, на рынке торговой недвижимости, особенно в премиальных локациях, сохраняется дефицит качественных площадей на фоне сдержанных темпов нового строительства, что создает сложности для брендов, ищущих место для первого магазина.

Количество российских новичков в 2025 году также сократилось — на 18% по сравнению с 2024-м. Чаще всего новые отечественные бренды представляли категории одежды и обуви, общественного питания и развлечений. Около 80% открытий пришлось на игроков, которые впервые вышли из онлайн-среды в офлайн, остальные — на новые проекты крупных уже существующих сетей.

Параллельно с приходом новых игроков рынок покинуло рекордное число брендов. В 2025 году их количество выросло в 2,3 раза, достигнув 27 (против 12 в 2024 году). Большинство из ушедших (22) — российские компании, и значительную долю среди них составили проекты, созданные в 2022−2023 годах.

По мнению директора департамента торговой недвижимости Nikoliers Юлии Кузнецовой, ключевой задачей для игроков в наступившем году станет не столько агрессивная экспансия, сколько усиление и консолидация уже существующих позиций.

