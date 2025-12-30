Клиенты крупных российских банков все чаще сталкиваются с блокировкой операций и банковских карт после переводов самому себе. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков финансового рынка и юристов, специализирующихся на банковских спорах.

Freepik

Специалисты отмечают, что усиление контроля связано с требованиями регуляторов — Банка России и Росфинмониторинга, которые обязывают финансовые организации активнее противодействовать мошенническим операциям. Банки, опасаясь крупных штрафов и возможного отзыва лицензий, предпочитают перестраховываться, что приводит к блокировкам даже у добросовестных клиентов.

На практике это выражается в конкретных случаях: клиенты Газпромбанка, ВТБ и Альфа-банка сталкивались с блокировками карт после попыток перевести средства на собственные счета в других финансовых организациях.

При этом суммы переводов могли быть как значительными (например, при закрытии вкладов), так и минимальными — вплоть до 150 руб. В большинстве случаев для разблокировки требовалось личное обращение в отделение банка или многочисленные звонки в службу поддержки.

Банковская безопасность работает по сложным алгоритмам, учитывающим множество факторов риска. К подозрительным операциям относятся нетипичное поведение клиента (частые переводы, нестандартные суммы), использование устройств, замеченных в мошеннических схемах, операции в нестандартное время, применение новых реквизитов получателей и нехарактерные поступления от третьих лиц.

С 1 января 2026 года перечень признаков мошеннических операций будет расширен с 6 до 12 пунктов, что может привести к дальнейшему росту числа блокировок.

Для минимизации рисков эксперты рекомендуют клиентам сохранять привычные паттерны финансового поведения, четко указывать назначение платежей, использовать только проверенные устройства для банковских операций и разделять личные и бизнес-транзакции.

С января по сентябрь 2025 года в Банк России поступило 170,5 тыс. жалоб на действия банков — на 21% больше, чем за тот же период годом ранее. Большинство жалоб связаны с блокировкой счетов, карт и онлайн-банкинга.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее уже отмечала, что в борьбе с мошенничеством финансовые организации иногда «перегибают палку», и регулятору приходится вмешиваться в ситуации необоснованных блокировок счетов.