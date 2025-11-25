Подавляющее большинство (90%) россиян, которые любят горнолыжный отдых, предпочитают кататься на отечественных курортах, при этом 57% респондентов делают это регулярно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом для путешественников «Отелло» совместно с геосервисом «2ГИС». Подробности — в распоряжении «Инка».

Исследование проводилось в ноябре 2025 года среди 1000 жителей российских городов-миллионников в возрасте от 18 до 55 лет, которые регулярно путешествуют и посещают горнолыжные курорты. Данные были дополнены анализом отзывов пользователей «2ГИС».

В ходе опроса был выявлен интересный парадокс: хотя главной целью поездки является катание, 14% респондентов признались, что вообще не встают на лыжи или сноуборд, а приезжают на горнолыжные комплексы исключительно ради особой атмосферы и компании.

Среди тех, кто все же катается, горные лыжи остаются безусловным фаворитом — их предпочитают 44% опрошенных. Еще 29% совмещают лыжи и сноуборд, в то время как только 13% являются преданными поклонниками исключительно сноуборда.

Географические предпочтения россиян четко сконцентрированы вокруг курортов Краснодарского края. Сочинские трассы — «Красная Поляна» (44%), «Роза Хутор» (42%) и «Газпром» (35%) — возглавляют рейтинг популярности. Анализ отзывов пользователей «2ГИС» показывает, что эти курорты ценят за развитую инфраструктуру и качественный сервис, хотя многие отмечают проблему больших очередей. Также в числе лидеров оказались кавказские курорты Домбай (26%) и Архыз (23%), а также сибирский Шерегеш (20%).

При выборе места для отдыха для россиян наиболее важными критериями становятся безопасность и качество трасс (65%), высокий уровень сервиса (58%) и транспортная доступность курорта (55%). При этом популярность места среди других туристов оказывает наименьшее влияние на выбор — этот фактор важен лишь для 15% респондентов.