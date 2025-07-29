Российский бизнес перестал разделять поездки «по работе» и «на тимбилдинг»: компании всё активнее объединяют деловые цели и неформальные выездные форматы. По данным маркетплейса авторских туров YouTravel.me, спрос на такие интегрированные корпоративные программы вырос на 30% в первом полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подробности — в распоряжении «Инка».

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В тренде — комплексные решения: в одной поездке совмещаются стратегическая повестка, тимбилдинг и даже отдых с семьями. Так, одна из крупных отечественных компаний организовала корпоративный выезд в ЮАР, включив деловую часть, серфинг и пляжный отдых для сотрудников и их близких.

Опрос среди 120 корпоративных клиентов YouTravel.me показал, что такие смешанные форматы работают не только на мотивацию, но и на удержание команды: более половины респондентов отметили позитивный эффект на вовлеченность и лояльность своих сотрудников.

Самыми популярными зарубежными направлениями остаются Дубай в ОАЭ (20%), Саудовская Аравия и Катар в целом (по 12%), а также разные города в Казахстане (15%), Китае (10%) и ЮАР (7%) — туда едут за хорошей инфраструктурой и возможностью совместить стратегические сессии с премиальным отдыхом.

В России компании всё чаще выбирают Алтай (25%), Дагестан (20%), Краснодарский край (11%) и Русский Север (14%), куда входят Архангельская и Вологодская области и Карелия, — особенно для проведения сессий на природе и программ с adventure-уклоном.

Новый формат позволяет бизнесу решать сразу несколько задач: прокачать команду, обсудить стратегию и заодно перезагрузиться. Судя по динамике, в 2025 году таких поездок будет только больше.

YouTravel.me — маркетплейс, предлагающий порядка 6 тыс. авторских туров по 116 стран мира.