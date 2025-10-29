RTA проанализировало более 520 fashion-брендов в Telegram Ads за 14 месяцев 2024–2025 годов, изучив 4583 уникальных креатива и 332 млн показов. Исследование выявило, что большинство рекламодателей уходят из канала после первого месяца — только 3% увеличивают бюджеты. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Основная причина — Telegram Ads требует тестирования форматов, оферов и таргетинга. Для малого и среднего бизнеса это означает, что нельзя просто запустить кампанию и ждать результата. Результат приходит только при системной работе и контроле эффективности.

Лучше всего работают креативы с локальной лексикой и конкретной выгодой для клиента. Слова «новинка», «бесплатно», «бесплатная доставка», а также «Россия», «российский» и «отечественный» дают охваты на 10–17% выше, чем англицизмы вроде fashion, говорится в результатах исследования.

Форматы тоже важны: изображения занимают до 53% показов и дают стабильный результат, а видео-реклама пока нишевая — не более 10%. То есть для начинающего предпринимателя это сигнал начинать с картинок и коротких сообщений, видео следует оставить на случай экспериментов.

Читайте также Где запускать рекламу в 2025 году: новые рекламные платформы

Таргетинг стоит строить не только на каналах своей отрасли. Среди 86 тыс. каналов, где проходили показы, эффективными оказались смежные категории: новости и СМИ (12,3% показов) и блоги. Для бизнеса это возможность расширять аудиторию и находить клиентов за пределами привычной ниши.

В сезон отпусков, в мае-июне, охваты снижаются, поэтому есть смысл планировать бюджеты с учетом сезонности. Зато год к году рост охватов составляет 150%, что показывает долгосрочный потенциал Telegram Ads при грамотном подходе.

Читайте также «Инк» и Samba by Okkam запустили исследование затрат на рекламу МСП

В конце октября медиа для предпринимателей «Инк» и Samba by Okkam запустили совместное исследование рекламных затрат и эффективности каналов продвижения специально для малого и среднего бизнеса (МСБ). Ставилась задача понять, как МСБ продвигает товары и услуги: какие онлайн- и офлайн-каналы использует, какие расходы несет, что именно работает, а что вызывает сложности. Итоги и выводы из исследования будут опубликованы позже на площадках «Инка», Samba и Okkam.